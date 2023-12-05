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Часть украинских студентов хотят оставить без отсрочки: в Раде раскрыли детали

Киев, Вторник 05 декабря 2023 20:06
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Часть украинских студентов хотят оставить без отсрочки: в Раде раскрыли детали Фото: Федор Вениславский, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

В Верховной раде разрабатывают законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от призыва для части студентов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель президента в Раде, член комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

Нардеп раскрыл детали нового законопроекта о мобилизации, в который хотят внести изменения и для студентов.

"Мы предусматриваем, что имеют право на отсрочку от призыва только те лица, которые получают следующий уровень образования, например, если после магистерской степени человек идет на аспирантуру. То есть лица, которые после одного высшего образования получают второе высшее образование - того же уровня или низшего уровня - для них отсрочки не будет", - отметил он.

Вениславский уточнил, что отсрочки не будет даже в случае, если военнообязанный будет поступать на стационар в рамках получения второго образования.

Мобилизация в Украине

Напомним, в последнее время вопрос мобилизации стал еще более актуальным в Украине. В частности, народные депутаты хотели изменить порядок ее проведения.

В Раде уже готовят соответствующий законопроект, который предусматривает ряд нововведений.

В частности, как рассказал Вениславский в интервью РБК-Украина, повестки хотят вручать по электронной почте и заказным письмом.

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