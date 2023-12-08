Юрист объяснил, какое нарушение часто допускают при вручении повесток

В Украине законно могут вручать повестки в любом месте, но часто работники ТЦК не соблюдают саму процедуру, превышая свои полномочия.

О том, какое нарушение часто допускают военкомы и полиция во время вручения повесток, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram .

Какое действие работников ТЦК при вручении повесток не является правомерным

"Даже если бесспорно принять позицию о том, что повестку с вызовом в военкомат можно вручить человеку где угодно, поскольку закон не содержит никаких ограничений на этот счет, то это вовсе не означает того, что представители ТЦК и СП, которые могут действовать и самостоятельно, и вместе с полицейским делают это правомерно", - говорит эксперт.

Он отмечает, что для того, чтобы они могли вписать в заранее заготовленный бланк повестки личные данные человека, они должны установить его личность. А это можно сделать исключительно, проверив документы.

"Требовать от человека предъявления им удостоверяющих личность документов можно не тогда, когда им этого захочется, а исключительно в случаях, определенных действующим законодательством. И желание выписать повестку к таким случаям не относится", - объясняет Крекотень.

Также он добавляет, что случаи, когда полицейские вправе потребовать от человека предъявления им документов, установлены статьей 32 Закона "О Национальной полиции".

Если полицейские или представители ТЦК действуют как уполномоченные комендантом лица, они имеют право требовать от человека предъявления им документов, удостоверяющих личность - исключительно в случаях, установленных пунктом 7 Постановления Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. N 1456.

"Сами по себе представители ТЦК, если они не являются уполномоченными лицами согласно приказу коменданта, вообще не имеют права требовать от человека предъявления документов, подтверждающих личность", - говорит юрист.

Когда полиция имеет право проверять документы

Законными основаниями для проверки документов являются: