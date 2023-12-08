6 випадків, коли відстрочку від мобілізації можуть анулювати
Деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків можуть отримати відстрочку від мобілізації у воєнний час, але є ряд випадків, коли вона може бути анулювана.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Ти ж юрист" у Telegram.
6 випадків, коли відстрочку від мобілізації можуть анулювати
"Відстрочка від призову на період мобілізації може бути не лише надана, але й в певних випадках анульована", - кажуть юристи.
Відповідно до п.12 Порядку бронювання військовозобов’язаних відстрочка підлягає анулюванню у разі:
- закінчення строку її дії
- завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування
- завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань
- позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом
- ліквідації органу влади чи підприємства, установи і організації
- звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи і організації
Зазначимо також, що відстрочка дійсна стільки часу, поки існує сама підстава для відстрочки. Наприклад, якщо це відстрочка у зв'язку з наявністю у військовозобов'язаного на утриманні трьох дітей до 18 років, то відповідно, відстрочка діє поки одна дитина не досягне повноліття.
Як отримати відстрочку від мобілізації (інфографіка: Міністерство економіки України)
Хто має право на відстрочку
- працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями
- особи з інвалідністю та особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців)
- особи, які самі виховують дитину, а також батьки, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність
- чоловіки, які є доглядальниками за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя)
- особи, які мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи, або дитину-сироту чи дітей, позбавлених батьківського піклування
- особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей
- особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності
- працівники військового управління та правоохоронних органів
- студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою
- наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки
- особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо)
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