Деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків можуть отримати відстрочку від мобілізації у воєнний час, але є ряд випадків, коли вона може бути анулювана.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Ти ж юрист" у Telegram .

6 випадків, коли відстрочку від мобілізації можуть анулювати

"Відстрочка від призову на період мобілізації може бути не лише надана, але й в певних випадках анульована", - кажуть юристи.

Відповідно до п.12 Порядку бронювання військовозобов’язаних відстрочка підлягає анулюванню у разі:

закінчення строку її дії

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом

ліквідації органу влади чи підприємства, установи і організації

звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи і організації

Зазначимо також, що відстрочка дійсна стільки часу, поки існує сама підстава для відстрочки. Наприклад, якщо це відстрочка у зв'язку з наявністю у військовозобов'язаного на утриманні трьох дітей до 18 років, то відповідно, відстрочка діє поки одна дитина не досягне повноліття.

Як отримати відстрочку від мобілізації (інфографіка: Міністерство економіки України)

Хто має право на відстрочку