"Ответ ясен". Звездный футболист Зинченко признался, пойдет ли на фронт, если позовут

Игрок сборной Украины и звезда лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своем отношении к мобилизации - пойдет ли он на войну с Россией, если позовут. Спортсмен вспомнил также о бывших "товарищах" из РФ, "братском" народе и помощи украинцам в эти трудные времена.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC News Украина рассказывает, о чем именно говорил спортсмен.

О мобилизации

На вопрос журналистов, откликнулся бы 27-летний защитник лондонского "Арсенала" на призыв на войну, если бы видел в этом большую ценность, чем остаться играть в Премьер-лиге, он ответил утвердительно.

"Думаю, что ответ ясен. Я поеду", - подчеркнул Зинченко.

О друзьях и знакомых во время войны

Мужчина рассказал, что сейчас на передовой в Украине воюют его бывшие школьные друзья.

"Сложно осознать, что совсем недавно мы были в одной школе, играли на площадке или на футбольном поле, а теперь они должны защищать нашу страну", - отметил спортсмен.

Он признался, что ему это очень трудно принять.

"Но это то, что есть. Мы не можем сдаться", - добавил футболист.

О ситуации в Украине и президенте

По словам Зинченко, ситуация в стране сейчас - "очень трудная", однако и он, и его семья "гордятся нашим президентом".

"Я знаю, возможно, некоторые люди думают, что мне гораздо проще быть здесь (в Лондоне, - Ред.), чем там (в Украине, - Ред.). Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", - отметил спортсмен.

О бывших "товарищах" из России

Родившись в 1996 году в Житомирской области, Зинченко начал свою футбольную карьеру в 16 лет в юношеской команде донецкого "Шахтера".

Позже, в 2015 году, он начал играть во взрослом составе клуба "Уфа" в России. Однако сейчас, по его словам, он больше не общается с друзьями или бывшими товарищами по команде из страны-агрессора.

"С момента вторжения мало кто (отправил, - Ред.) мне смс или другие сообщения. И я не могу их обвинять, потому что это не их вина", - добавил спортсмен.

Футболист признал, что не может сказать этим людям: "Ребята, устраивайте протесты и прочее".

"Потому что знаю, что их могут (упечь, - Ред.) в тюрьму", - пояснил он.

О "братском" народе

Александр припомнил, что раньше россияне называли украинцев своими "братьями" и "сестрами".

В то же время вторжение, по его словам, показало "всем нам, украинцам, что мы больше не можем с ними дружить".

"Мы никогда не забудем то, что они сделали с нами, с нашим народом. Я буду учить этому своих детей. А они - своих. Это - не приемлемо", - подчеркнул футболист.

О помощи украинцам и победе

По словам Зинченко, еще в первые дни полномасштабного вторжения в помощь людям в Украине он пожертвовал около миллиона фунтов стерлингов (более 49 млн гривен).

Он добавил, что знает о сотнях детей, родители которых погибли на войне.

"Какова моя обязанность сейчас? Как я могу максимально помочь своей стране, своему народу?", - рассуждает ныне футболист.

Александр подчеркнул, что не может гордиться больше, чем сейчас, тем, что он - украинец.

"У меня есть мечта, что эта война закончится очень-очень скоро. И мы сможем отстроить нашу Украину так, как мы действительно хотим", - подытожил спортсмен.