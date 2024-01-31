ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зинченко необычным ассистом помог "Арсеналу" победить "Ноттингем": видео

Ноттингем, Среда 31 января 2024 10:23
UA EN RU
Зинченко необычным ассистом помог "Арсеналу" победить "Ноттингем": видео Фото: Габриэл Жезус воспользовался передачей Александра Зинченко (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" с участием украинца Александра Зинченко на выезде одолел "Ноттингем Форест" в очередном туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 22-й тур

"Ноттингем" – "Арсенал" – 1:2

Голы: Авоньи, 89 – Жезус, 65, Сака, 72

После безголевой первой половины "канониры" приступили к делу после перерыва. Потребовался нестандартный подход, поэтому лондонцы повели после... розыгрыша аута. Зинченко быстро вбросил из-за боковой на свободного Жезуса, а тот сместился к лицевой линии и точно пробил с острого угла.

На 72-й минуте Арсенал реализовал контратаку. На ее финише Сака получил передачу Жезуса и отправил мяч мимо голкипера в угол. "Форест" пытался вернуться в игру, но отквитал лишь один мяч – Авоньи воспользовался несогласованностью обороны и забил из пределов штрафной.

В конце концов "Арсенал" довел матч до победы. "Канониры" набрали 46 очков и немного сократили отставание от "Ливерпуля" (48 пунктов). Правда, мерсисайдцы свой поединок тура сыграют в среду. Соперником будет столичный "Челси".

Зинченко вышел в старте лондонцев на левом фланге обороны. На поле украинец провел 90 минут. В добавленное арбитром время его заменил поляк Якуб Кивер. Статистика Зинченко в АПЛ 2023/24 – 20 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

К слову, певец Робби Уильямс стал президентом "Порт Вейла" из Лиги 1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Зинченко Арсенал Чемпионат Англии
NEWS
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России