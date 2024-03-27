Футболист Зинченко героически вступился за фаната перед полицией после матча с Исландией (видео)

Игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вступился перед правоохранителем за одного из болельщиков после завершения матча против сборной Исландии 26 марта.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал ВЗБІРНА, страницы Ивана Жукевича и Yaroslav Marianko в соцсети Х.

Что произошло после матча "Украина - Исландия"

После завершения исторического матча между сборными Украины и Исландии, в котором сине-желтые победили со счетом 2:1 (выйдя на Евро-2024), на поле к футболистам начали прорываться самые смелые и вдохновенные болельщики.

Вскоре после завершения трансляции в социальных сетях начали публиковать видеофрагменты, где видно, как украинец Зинченко сначала здоровается и фотографируется с фанами-счастливчиками.

Однако уже через мгновение после этого одного из ребят начинает достаточно "жестко" выводить с поля представитель охраны спортивного мероприятия в польском Вроцлаве.

Zinchenko tried to save pitch invader от безопасности официальных после Украины - Великобритании clash #EURO2024 pic.twitter.com/y07l2H7g6K — Yaroslav Marianko (@nytotake) March 27, 2024

Как отреагировал Зинченко

На опубликованных в сети видео можно увидеть, что сначала Зинченко бросил парню, с которым только что фотографировался, пару слов и продолжил двигаться вдоль поля.

Однако уже через несколько секунд футболист обратил внимание на то, что парня "передали с рук на руки" и выводят за пределы поля почти насильно.

Тогда Зинченко подошел к охраннику и попытался ему что-то объяснить. Вероятно речь шла о просьбе отпустить свободолюбивого фаната.

Примечательно, что спортсмен даже пытался "физически" поддержать болельщика, придерживая их со стражем порядка за руки, однако все его попытки завершились ничем.

Зинченко вынужден был вернуться к товарищам по команде, в то время как фаната повели дальше - на выход со стадиона.