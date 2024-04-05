"Відповідь зрозуміла". Зірковий футболіст Зінченко зізнався, чи піде на фронт, якщо покличуть

Гравець збірної України та зірка лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко розповів про своє ставлення до мобілізації - чи піде він на війну з Росією, якщо покличуть. Спортсмен пригадав також про колишніх "товаришів" з РФ, "братній" народ і допомогу українцям у ці скрутні часи.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на BBC News Україна розповідає, про що саме говорив спортсмен.

Про мобілізацію

На запитання журналістів, чи відгукнувся б 27-річний захисник лондонського "Арсеналу" на призов на війну, якби бачив у цьому більшу цінність, ніж залишитися грати у Прем'єр-лізі, він відповів ствердно.

"Думаю, що відповідь зрозуміла. Я поїду", - наголосив Зінченко.

Про друзів і знайомих під час війни

Чоловік розповів, що зараз на передовій в Україні воюють його колишні шкільні друзі.

"Важко усвідомити, що зовсім нещодавно ми були в одній школі, грали на майданчику чи на футбольному полі, а тепер вони повинні захищати нашу країну", - зауважив спортсмен.

Він зізнався що йому це дуже важко прийняти.

"Але це те, що є. Ми не можемо здатися", - додав футболіст.

Про ситуацію в Україні та президента

За словами Зінченка, ситуація в країні нині - "дуже важка", проте і він, і його родина "пишаються нашим президентом".

"Я знаю, можливо, деякі люди думають, що мені набагато простіше бути тут (в Лондоні, - Ред.), ніж там (в Україні, - Ред.). Я дуже сподіваюся, що ця війна незабаром закінчиться", - зауважив спортсмен.

Про колишніх "товаришів" з Росії

Народившись у 1996 році на Житомирщині, Зінченко розпочав свою футбольну кар'єру в 16 років у юнацькій команді донецького "Шахтаря".

Пізніше, у 2015 році, він почав грати у дорослому складі клубу "Уфа" в Росії. Проте зараз, за його словами, він більше не спілкується з друзями чи колишніми товаришами по команді з країни-агресора.

"З моменту вторгнення мало хто (надіслав, - Ред.) мені смс чи інші повідомлення. І я не можу їх звинувачувати, тому що це не їхня провина", - додав спортсмен.

Футболіст визнав, що не може сказати цим людям: "Хлопці, влаштовуйте протести і таке інше".

"Тому що знаю, що їх можуть (запроторити, - Ред.) у в'язницю", - пояснив він.

Про "братній" народ

Олександр пригадав, що раніше росіяни називали українців своїми "братами" й "сестрами".

Водночас вторгнення, за його словами, показало "всім нам, українцям, що ми більше не можемо з ними дружити".

"Ми ніколи не забудемо те, що вони зробили з нами, з нашим народом. Я навчатиму цього своїх дітей. А вони - своїх. Це - не прийнятно", - наголосив футболіст.

Про допомогу українцям і перемогу

За словами Зінченка, ще в перші дні повномасштабного вторгнення на допомогу людям в Україні він пожертвував близько мільйона фунтів стерлінгів (понад 49 млн гривень).

Він додав, що знає про сотні дітей, батьки яких загинули на війні.

"Який мій обов'язок зараз? Як я можу максимально допомогти, своїй країні, своєму народу?", - розмірковує нині футболіст.

Олександр наголосив, що не може пишатись більше, ніж зараз, тим, що він - українець.

"У мене є мрія, що ця війна закінчиться дуже-дуже скоро. І ми зможемо відбудувати нашу Україну так, як ми дійсно хочемо", - підсумував спортсмен.