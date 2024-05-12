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Известный украинский комик заговорил о мобилизации: "это круто"

Иван Люленов высказался о мобилизации (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Пока с 24 февраля 2022 года в Украине продолжается общенациональная мобилизация, многие известные люди мобилизовались и защищают наше государство с оружием в руках.

Украинский молдаванин и артист Иван Люленов высказал свое мнение по поводу мобилизации в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Мобилизируется ли Иван Люленов

По его словам, он ежедневно думает о том, как чувствует себя парень, которому столько же лет, сколько ему. Однако сильное влияние имеет также информационная составляющая.

"Очень мало хороших примеров об армии. Это должно быть круто. Это и есть круто, они герои. Но об армии рассказывают очень много плохого, что коррупция, что ТЦК ловят", - приводит примеры Иван.

Иван Люленов высказался о мобилизации (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Он осознает, что это не полная картина, однако, по его мнению, мало положительных вещей.

"Ты идешь защищать свою родину, семью, своих граждан. Это круто. Они звезды, а об этом, мне кажется, мало кто говорит. Сейчас все равно блогеры и певцы звезды, но я считаю, что это неправильно", - считает он.

Мобилизация в Украине 2024

Напомним, что недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации.

Ниже приводим основные изменения:

  • Исключили норму о демобилизации после 36 месяцев службы. В течение восьми месяцев должен появиться отдельный закон, который будет регулировать вопросы ротации и мобилизации.
  • Уволиться с военной службы смогут бывшие пленные, военные, получившие инвалидность, генералы, контрактники, у которых истек срок действия контракта, а также военные, которых назначили судьями или избрали нардепами. Военные с инвалидностью всех групп также имеют право на увольнение. Уволиться смогут женщины в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком, многодетные родители, родители-одиночки и другие категории.
  • После вступления закона в силу в течение 60 дней военнообязанные должны посетить свои ТЦК СП, чтобы уточнить учетные данные. 
  • Регистрация электронного кабинета военнообязанного является правом, но не обязанностью.
  • Все военнообязанные украинцы должны иметь при себе военный билет или временное удостоверение и предъявлять по требованию представителя военкомата. На сегодня проверять документы могут также полицейские.
  • Закон отменяет срочную службу. Вместо нее вводится базовая служба для украинцев в возрасте 18-25 лет. Предполагается, что они смогут выбрать год и период службы, пока им не исполнится 24 года.
  • К уклонистам могут применять наказание в виде временного запрета на управление транспортным средством.

 

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