Известный украинский комик заговорил о мобилизации: "это круто"

Мобилизируется ли Иван Люленов

По его словам, он ежедневно думает о том, как чувствует себя парень, которому столько же лет, сколько ему. Однако сильное влияние имеет также информационная составляющая.

"Очень мало хороших примеров об армии. Это должно быть круто. Это и есть круто, они герои. Но об армии рассказывают очень много плохого, что коррупция, что ТЦК ловят", - приводит примеры Иван.

Иван Люленов высказался о мобилизации (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Он осознает, что это не полная картина, однако, по его мнению, мало положительных вещей.

"Ты идешь защищать свою родину, семью, своих граждан. Это круто. Они звезды, а об этом, мне кажется, мало кто говорит. Сейчас все равно блогеры и певцы звезды, но я считаю, что это неправильно", - считает он.

Мобилизация в Украине 2024

Напомним, что недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации.

Ниже приводим основные изменения: