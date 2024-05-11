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"Украинцы - это о водке и сале": комик Иван Люленов признался, почему боялся ехать в Киев

Суббота 11 мая 2024 13:32
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"Украинцы - это о водке и сале": комик Иван Люленов признался, почему боялся ехать в Киев Молдовские стереотипы об украинцах (фото: instagram.com/ivanliulenov)
Автор: Полина Иваненко

Артист Иван Люленов проживает в Украине уже почти 10 лет. Сюда он приехал вместе с комедийной командой "Стояновка" из одноименного села в Молдове. Естественно, о каждой нации существуют определенные представления и стереотипы.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) Иван рассказал, как воображал Украину и почему боялся ехать сюда.

Стереотипы об украинцах в Молдове

"Раньше мы в Украине не были, и ничего не знали, только эти стереотипы, которые были по телевидению. Это обо всем говорит, какой был юмор, шутки и нарративы, таковы были предубеждения и у нас, именно стереотипы", - рассказывает Люленов.

Он добавляет, что все воспринималось как постсоветское пространство и поэтому определенного особого представления или интереса к отдельным странам не было.

Однако теперь мысль Ивана изменилась.

"Сейчас я понимаю, что все эти вещи в отношении украинцев и молдован были советскими. Эти все клише, что молдоване - это строители, что украинцы - это о водке и сале", - объясняет парень.

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Что Люленов думает об Украине (фото: instagram.com/ivanliulenov)

Почему Иван боялся ехать в Киев

Комик приехал в Украину примерно в 2016-2017 годах. По его словам, в этот период в Молдове активно начиналась российская пропаганда.

"Когда мы приехали, в Молдове как раз начиналась эта пропаганда, что здесь нацисты, бандеровцы. Из этого информационного поля я что-то слышал и оно цепляет. И я приезжаю в Киев, адаптировался, а здесь вообще не так", - делится воспоминаниями Иван.

Впоследствии, когда тему пропаганды начали активно освещать, он понял, что его это обошло. Артист сам понимает, что находился в другом информационном пространстве, видел ситуацию вживую, поэтому сохранил здравый смысл от влияния "русского мира".

"С начала полномасштабной войны я каждый день думаю, что если бы не уехал в Украину, я был бы как люди, которые молчат о войне", - считает он.

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