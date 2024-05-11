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Люленов из "Лиги смеха" честно сказал, что думает о Зеленском

Суббота 11 мая 2024 20:29
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Люленов из "Лиги смеха" честно сказал, что думает о Зеленском Иван Люленов о Зеленском (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Прежде чем стать президентом Украины Владимир Зеленский построил успешную карьеру шоумена и актера. Как рассказывают все, кто работал с ним в тот период, он был однозначно на своем месте.

Каков Владимир Александрович в жизни и работе на сцене, рассказал бывший участник "Лиги смеха" Иван Люленов в интервью РБК-Украина.

Какой президент в жизни и работе

"Все из "Лиги смеха", кого спрашивают, все говорят, что он очень крутой. Он очень помогал нам, подсказывал. Он для нас был примером. Все участники хотели такого успеха", - вспоминает Иван.

Дело в том, что Зеленский вместе с "Кварталом 95" показал, до какого уровня можно дойти, начиная с простого КВН. Поэтому все, кто был на шоу с участием Зеленского, мечтали о работе на телевидении, а затем - запустить собственное шоу.

А еще, по словам Люленова, Владимир Александрович очень поддерживал участников "Лиги смеха".

"Он давал четкие советы, что можно добавить, что сделать. Он был на каждом выступлении, смотрел и говорил, что действительно помогало", - рассказывает он.

Реакция комиков на победу Зеленского на выборах

Юморист уверяет, что у всех людей, знакомых с Зеленским лично, только теплые чувства и проявления поддержки к нему.

"Мы все, комики или артисты, кто с ним знаком, очень сильно переживаем за него. Нам хочется, чтобы у него все получилось. Мы будто видим себя в нем, знаешь. Будто в нем часть нас, или у нас часть его. Вот такое отношение", - делится парень.

Напомним, ранее Люленов признался, почему боялся ехать в Киев.

Кроме этого, мы уже рассказывали, что звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый впервые показался после тяжелого ранения.

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