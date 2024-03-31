Известный украинский комик откровенно признался, почему не пошел на фронт

Что думает о возможной мобилизации Сергей Середа

По словам звезды, после начала полномасштабной войны он отправил жену, певицу MamaRika, с сыном за границу, а сам хотел пойти добровольцем на фронт, но потом передумал.

"Или мы вот сейчас здесь сидим и мы не боимся? Да мы 100% боимся. И это в первую очередь. У меня есть этот страх. Я не собираюсь никого здесь обманывать. Буду я там полезен или не буду, это уже десятый вопрос. Имею ли я права туда идти или не имею? Типа лучше ли я кого-то, кто там? Конечно нет", - сказал Сергей.

Сергей Среда (фото: instagram.com/serega_sereda)

"Что я могу делать, пока я здесь? Я должен максимально помогать своей стране. Я должен максимально помогать тем, кто находится там. Это то, что я могу. Боюсь? Да, боюсь. Я не собираюсь сейчас в первую очередь выпячивать такие фразы, типа: "От меня больше пользы здесь чем там". Ну это все и так понятно", - добавил он.

В то же время шоумен признает, что человек, у которого "на нуле" находится муж, брат или сын, чувствует несправедливость к тем, кто оправдывается своей помощью в тылу.

"Человек, у которого находится муж, брат или сын там, эти твои фразы ему до... Человек чувствует несправедливость в первую очередь. Те, кто там, это настоящий цвет нации. Это настоящие герои. И это те люди, которыми мы все должны действительно гордиться. Они в отличие от нас смогли. Они пошли", - отметил Середа.

Напомним, ранее ведущий рассказывал, что пойти добровольцем на фронт его отговаривала любимая. MamaRika со слезами на глазах просила мужа остаться с ней и ребенком.

Тогда Середа обижался на нее. По словам исполнительницы, он не пошел воевать только ради сына.