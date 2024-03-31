Відомий український комік відверто зізнався, чому не пішов на фронт

Що думає про можливу мобілізацію Сергій Середа

Зі слів зірки, після початку повномасштабної війни він відправив дружину, співачку MamaRika, із сином за кордон, а сам хотів піти добровольцем на фронт, але потім передумав.

"Чи ми от зараз тут сидимо і чи ми не боїмося? Та ми 100% боїмося. І це в першу чергу. В мене є цей страх. Я не збираюсь нікого тут обманювати. Буду я там корисний чи не буду, це вже десяте запитання. Чи маю я права туди йти, чи не маю? Чи типу кращий я за когось, хто там? Звісно ні", - сказав Сергій.

Сергій Середа (фото: instagram.com/serega_sereda)

"Що я можу робити, допоки я тут? Я маю максимально допомагати своїй країні. Я маю максимально допомагати тим, хто знаходиться там. Це те що я можу. Боюсь? Так, боюсь. Я не збираюсь зараз в першу чергу вип’ячувати такі фрази, типу: "Від мене більше користі тут ніж там". Ну це все і так зрозуміло", - додав він.

Водночас шоумен визнає, що людині, в якої "на нулі" знаходиться чоловік, брат чи син, відчуває несправедливість до тих, хто оправдовується своєю допомогою в тилу.

"Людина, в якої знаходиться чоловік, брат чи син там, ці твої фрази їй до… Людина відчуває несправедливість в першу чергу. Ті, хто там, це справжній цвіт нації. Це справжні герої. І це ті люди, якими ми маємо всі дійсно пишатися. Вони на відміну від нас змогли. Вони пішли", - зазначив Середа.

Нагадаємо, раніше ведучий розповідав, що піти добровольцем на фронт його відмовила кохана. MamaRika зі сльозами на очах просила чоловіка залишитися з нею і дитиною.

Тоді Середа ображався на неї. За словами виконавиці, він не пішов воювати тільки заради сина.