Відомий український комік відверто зізнався, чому не пішов на фронт
Відомий комік, актор і телеведучий Сергій Середа відповів, чи піде воювати на фронт у разі потреби.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю шоумена для YouTube-каналу "Розмова".
Що думає про можливу мобілізацію Сергій Середа
Зі слів зірки, після початку повномасштабної війни він відправив дружину, співачку MamaRika, із сином за кордон, а сам хотів піти добровольцем на фронт, але потім передумав.
"Чи ми от зараз тут сидимо і чи ми не боїмося? Та ми 100% боїмося. І це в першу чергу. В мене є цей страх. Я не збираюсь нікого тут обманювати. Буду я там корисний чи не буду, це вже десяте запитання. Чи маю я права туди йти, чи не маю? Чи типу кращий я за когось, хто там? Звісно ні", - сказав Сергій.
Сергій Середа (фото: instagram.com/serega_sereda)
"Що я можу робити, допоки я тут? Я маю максимально допомагати своїй країні. Я маю максимально допомагати тим, хто знаходиться там. Це те що я можу. Боюсь? Так, боюсь. Я не збираюсь зараз в першу чергу вип’ячувати такі фрази, типу: "Від мене більше користі тут ніж там". Ну це все і так зрозуміло", - додав він.
Водночас шоумен визнає, що людині, в якої "на нулі" знаходиться чоловік, брат чи син, відчуває несправедливість до тих, хто оправдовується своєю допомогою в тилу.
"Людина, в якої знаходиться чоловік, брат чи син там, ці твої фрази їй до… Людина відчуває несправедливість в першу чергу. Ті, хто там, це справжній цвіт нації. Це справжні герої. І це ті люди, якими ми маємо всі дійсно пишатися. Вони на відміну від нас змогли. Вони пішли", - зазначив Середа.
Нагадаємо, раніше ведучий розповідав, що піти добровольцем на фронт його відмовила кохана. MamaRika зі сльозами на очах просила чоловіка залишитися з нею і дитиною.
Тоді Середа ображався на неї. За словами виконавиці, він не пішов воювати тільки заради сина.
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