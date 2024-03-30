Известная певица призналась, как изменился ее брак с мужем на фоне войны: "У каждого свои дела"

Алена Омаргалиева рассказала, как изменились ее отношения с Тамерланом

Известная украинская семья Алены Омаргалиевой и Тамерлана для многих являются примером семейной идиллии. Но, как известно, во время войны далеко не каждой семье удалось сохранить хорошие отношения.

Но есть и представители настоящей любви, например семья украинских артистов - Тамерлан и Алена, которые наоборот сблизились.

Алена Омаргалиева (фото: пресс-служба певицы)

"Мы стали еще ближе, чем когда-либо. Все изменения вокруг мы переживаем вместе, хоть сейчас мы и реже видимся. У каждого в нашей семье свои дела: я занимаюсь творчеством, Тамерлан помогает военным, сын ходит на футбол. Все мы имеем свои занятия, но наша любовь друг к другу со всеми разлуками только увеличивается. В этом году мы отпраздновали 10-летие супружеской жизни. Разве это не доказательство нашей искренней любви?", - рассказала Алена.

Ранее Тамерлан говорил, что он активно занимается волонтерскими делами и выполняет спецзадания.

Также известно, что сейчас Тамерлан помогает защищать нашу страну от врага, а сама певица занимается воспитанием сына и строит творческую жизнь, правда, уже без мужа. Но, по словам Алены, Тамерлан ее поддерживает во всем.

Алена Омаргалиева об отношениях с мужем (фото: пресс-служба артистки)

"Тамерлан поддерживает меня максимально, как только может. Конечно, сейчас у него нет много времени на это, но я всегда советуюсь с ним, прислушиваюсь. Именно он предложил пригласить женщин, у которых среди близких есть военные, спеть припев "На краю" вместе со мной. Это очень мощная идея, которую мы превратили в жизнь", - призналась певица.