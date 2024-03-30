Известная певица призналась, как изменился ее брак с мужем на фоне войны: "У каждого свои дела"
Алена Омаргалиева и Тамерлан - известная украинская семья, чьи отношения изменились во время полномасштабной войны.
В ексклюзивном интервью для РБК-Украина (проект Styler) певица открыла занавес семейных отношений с Тамерланом.
Алена Омаргалиева рассказала, как изменились ее отношения с Тамерланом
Известная украинская семья Алены Омаргалиевой и Тамерлана для многих являются примером семейной идиллии. Но, как известно, во время войны далеко не каждой семье удалось сохранить хорошие отношения.
Но есть и представители настоящей любви, например семья украинских артистов - Тамерлан и Алена, которые наоборот сблизились.
Алена Омаргалиева (фото: пресс-служба певицы)
"Мы стали еще ближе, чем когда-либо. Все изменения вокруг мы переживаем вместе, хоть сейчас мы и реже видимся. У каждого в нашей семье свои дела: я занимаюсь творчеством, Тамерлан помогает военным, сын ходит на футбол. Все мы имеем свои занятия, но наша любовь друг к другу со всеми разлуками только увеличивается. В этом году мы отпраздновали 10-летие супружеской жизни. Разве это не доказательство нашей искренней любви?", - рассказала Алена.
Ранее Тамерлан говорил, что он активно занимается волонтерскими делами и выполняет спецзадания.
Также известно, что сейчас Тамерлан помогает защищать нашу страну от врага, а сама певица занимается воспитанием сына и строит творческую жизнь, правда, уже без мужа. Но, по словам Алены, Тамерлан ее поддерживает во всем.
Алена Омаргалиева об отношениях с мужем (фото: пресс-служба артистки)
"Тамерлан поддерживает меня максимально, как только может. Конечно, сейчас у него нет много времени на это, но я всегда советуюсь с ним, прислушиваюсь. Именно он предложил пригласить женщин, у которых среди близких есть военные, спеть припев "На краю" вместе со мной. Это очень мощная идея, которую мы превратили в жизнь", - призналась певица.
Ранее мы рассказывали, как известный украинский певец высказался о мобилизации женщин.
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