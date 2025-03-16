Відомий співак висловився про Пивоварова. Раніше він назвав його пісні "несмаком"
Репер Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, сказав, чи змінилося його ставлення до колеги Артема Пивоварова після того, як минулого року він назвав пісні артиста "несмаком" і "знущанням над поезією Розстріляного Відродження".
Про виконавець розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
Торік, за лаштунками фестивалю "Файне місто", яке проводиться у Льові, музикант заявив, не вважає вдалими спроби Пивоварова відродити історію крізь тексти пісень.
Хоча Паліндром запевнив, що вбачає в стараннях виконавця пізнавальну мету.
"Є смак, а є несмак. Мені здається, те, що робить Пивоваров - це знущання з поезії Розстріляного Відродження. Хоча ніби звучить це все фірмово", - підкреслив репер.Паліндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)
Відповідаючи на запитання, чи змінилося його ставлення до Пивоварова, Степан зазначив, що воно залишилося "незмінним".
"Моє ставлення до Пивоварова, в принципі, незмінне. Як і було рік тому, і два роки тому. Воно нейтральне: не позитивне, і не негативне. Тому що я, в принципі, не знайомий з цією людиною. І як такого ставлення сформованого в мене немає. В мене є якісь лише думки щодо творчості", - зізнався співак.
Також він прокоментував свої попередні висловлювання, коли критикував використання української поезії в музиці Пивоварова.Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Степан зазначив, що це "цікавий феномен для дослідження", оскільки поезія, яка несе в собі великий історичний тягар, зараз використовується на фоні веселих музичних треків, що для нього є своєрідним "оксюмороном".
"Я висловлювався і казав, що мені це абсолютно не подобається. Взагалі це такий цікавий феномен для дослідження: як використовують українську поезію, яка має на собі великий тягар, такий страждальний… Люди, які її писали, були закатовані, розстріляні й так далі. І зараз ця поезія кладеться на якусь супервеселу фонову музику, яка грає в торгових центрах, на весіллях... Мені оцей такий оксюморон трохи тисне голову. А так, в принципі, все добре", - сказав Паліндром.
Що відомо про Паліндрома
Степан Бурбан, більше відомий під псевдонімом "Паліндром" - це артист, чиї музичні проєкти, що стартували в 2019 році, вражають глибокими роздумами про ідентичність, всеохопну війну та перегляд історії.Паліндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)
Він є одним з тих митців, які не бояться порушувати стереотипи, поєднуючи реп, альтернативний рок і філософські тексти.
Степан починав свою кар'єру як "Кашляючий Ед" і учасник гурту "Глава 94", а згодом, через кілька років, став "Паліндромом", передаючи через свою музику атмосферу львівського життя 90-х і 2000-х років.
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