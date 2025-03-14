Зибров вспомнил последнюю встречу с Яремчуком, который "сгорел" от рака: "На нем висел костюм"

Певец Павел Зибров рассказал о последнем разговоре с Назарием Яремчуком, которого не стало в 1995 году. Артисты много выступали вместе, они были друзьями.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), воспоминаниями о Яремчуке Зибров поделился в интервью на программе "Наодинці", которая вышла на YouTube.

Певец начинал с того, что выступал "на разогреве" у Яремчука. Он вспомнил, что потом они часто пели на "сборных" концертах. И о друге Зибров говорит с теплом и слезами.

"Мне повезло просто быть с этим светлым человеком - интеллигентным, отзывчивым. Тембр у него был, и голос, и телосложение, и рвали волосы на себе девушки - это все я наблюдал", - отметил артист.

Когда Зибров гастролировал с Яремчуком и другими артистами, то всегда просил, чтобы в купе у него было место рядом с другом. Разговоры с ним артист называет очень интересными.

Последний раз они вместе выступали на концерте в 1995 году, за несколько месяцев до смерти Яремчука. Уже тогда певец боролся с онкологией, заметно изменился, но все же вышел на сцену.

Павел Зибров (скриншот)

"Он приехал после операции, похудел на килограммов, не знаю, 15-20. На нем висел концертный костюм, но с ним была рядом жена, давала ему таблетки. Мы, артисты, знали о его болезни, понимали, что ему осталось... Мы уже знали это все, но не подавали никакого вида", - рассказал Зибров.

По словам певца, Яремчук, который потом не сумел преодолеть онкологию и "сгорел" от болезни, все же мог надеяться на лучшее. По крайней мере такие мысли Зибров увидел в его глазах.

"Его публика встречала невероятно тепло, невероятно. Потом был такой фуршетик, там же, в гримерке. Мы сидели, все его поддерживали, говорили, что все нормально... Мне кажется, что он где-то там и верил нам, верил, что все будет хорошо. Вот таким я его запомнил, этот концерт последний, это было где-то за два месяца (до смерти Назария Яремчука)", - отметил артист.

Смерть Назария Яремчука

Легендарного певца не стало почти 30 лет назад. Артист, который записал более 150 песен и снялся в фильме "Червона рута", был невероятно популярным. Но в 1993 году у него нашли онкологию.

Лечение не спасло Яремчука, он умер в июне 1995 года. У певца остались трое детей - сыновья Назарий и Дмитрий, и дочь Мария.

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