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Атанасова ответила, почему актеров из РФ "сильно баловали" в Украине

Пятница 14 марта 2025 20:00
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Атанасова ответила, почему актеров из РФ "сильно баловали" в Украине Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Атанасова, которая в свое время много снималась с актерами из РФ, ответила, почему на съемочных площадках россияне и украинцы были не на равных.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Она отметила, что раньше российских актеров сильно баловали в Украине.

"К сожалению это правда, так и было. Но это же не мы лично делали. Это делали наши продакшены или продюсеры, каналы. А то, что им давали лучшее - они себя чувствовали в очень сказочных условиях. Они этого требовали и им это давали. Их здесь очень сильно баловали. Думаю, что актеры из РФ даже в своей стране не были такими востребованными, как у нас", - подчеркнула Атанасова.

Также она предположила, почему так происходило.

"Потому что, к сожалению, не ценили своих звезд, потому что ориентировались на РФ. И звезды оттуда диктовали, какие актеры должны быть. И здесь проблема, скорее, в том, что мы сами не ценили своих звезд. Посмотрите, сколько сейчас у нас много талантливых людей. Они же всегда были, правда? Просто им сейчас дали шанс. А раньше не все даже получали такой шанс", - отметила актриса.

Атанасовой в то время везло с ролями, однако многие другие украинские звезды кино были незамеченными.

"Мне не на что жаловаться, потому что я как раз много снималась, у меня были хорошие роли в те времена. Но ведь не давали многим людям этот шанс. Хотя и помню, в какой-то проект уже были утверждены на главную роль актриса из РФ. И когда я приходила и говорила режиссеру, что я вижу себя в этой роли, что я должна ее исполнить, мне говорили, что уже утверждено. Но я просилась, благодаря настойчивости меня потом утверждали на главные роли", - рассказала Атанасова.
Атанасова ответила, почему актеров из РФ &quot;сильно баловали&quot; в Украине
Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Напомним, Атанасова полюбилась многим после сериала "Кадетство". Там она снималась в роли девушки суворовца Ильи Синицына, которого сыграл актер Борис Корчевников, который сейчас поддерживает политику диктатора Путина.

Популярность актрисе принесли также роли в сериалах как "Папаньки", "Моя прекрасная семья", "Волчица", "Любовь слепа" и "Ветреная женщина", "Разница в возрасте", "Полюби меня такой".

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