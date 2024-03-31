Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Известный украинский певец Илья Парфкенюк (Parfeniuk) и его избранница (TikTok-блогерша "Симбочка") стали родителями. 31 марта девушка родила первенца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories с Instagram-страницы "Симбочки".
Так, девушка начала готовиться к родам еще 30 марта. Весь процесс она подробно описывала в соцсетях.
"Сибмочка" впервые стала мамой (скриншоты)
Вечером она рассказывала, что уже к утру может родить. Поэтому блогерша предупреждала подписчиков о вероятном "исчезновении" из соцсетей на ночь.
Возлюбленная Парфенюка стала мамой (скриншоты)
Уже к утру блогерша рассказала, что скоро родит. Ей прокололи пузырь, рядом с ней постоянно был избранник.
Как "Симбочка" рожала (скриншот)
А примерно в 14 часов блгерша сообщила о радостной новости. Она уже родила первенца.
Парфенюк и "Симбочка" стали родителями (скриншот)
Впрочем, первые фото ребята пока не публикует. Известно, что они узнали пол ребенка еще до родов. Сообщалось, что Парфенюк и "Симбочка" ждали девочку.
Сам певец также поделился радостным известием. При этом он был немногословен и написал: "Я теперь батя".
Stories Парфенюка (скриншот)
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