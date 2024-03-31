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Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Звездная пара поделилась радостным известием (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известный украинский певец Илья Парфкенюк (Parfeniuk) и его избранница (TikTok-блогерша "Симбочка") стали родителями. 31 марта девушка родила первенца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories с Instagram-страницы "Симбочки".

Звезда TikTok и ее избранник-певец стали родителями - что известно

Так, девушка начала готовиться к родам еще 30 марта. Весь процесс она подробно описывала в соцсетях.

"Сибмочка" впервые стала мамой (скриншоты)

Вечером она рассказывала, что уже к утру может родить. Поэтому блогерша предупреждала подписчиков о вероятном "исчезновении" из соцсетей на ночь.

Возлюбленная Парфенюка стала мамой (скриншоты)

Уже к утру блогерша рассказала, что скоро родит. Ей прокололи пузырь, рядом с ней постоянно был избранник.

Как "Симбочка" рожала (скриншот)

А примерно в 14 часов блгерша сообщила о радостной новости. Она уже родила первенца.

Парфенюк и "Симбочка" стали родителями (скриншот)

Впрочем, первые фото ребята пока не публикует. Известно, что они узнали пол ребенка еще до родов. Сообщалось, что Парфенюк и "Симбочка" ждали девочку.

Сам певец также поделился радостным известием. При этом он был немногословен и написал: "Я теперь батя".

Stories Парфенюка (скриншот)

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