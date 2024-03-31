"Вагітна у 16": история школьницы и 32-летнего учителя. Сеть лютует из-за нового выпуска скандального шоу

Новый выпуск скандального шоу "Вагітна у 16" стал резонансным. На проекте показали историю девушки Людмилы, которая начала отношения со взрослым учителем, когда ей якобы было всего 15 лет.

При написании материала были использованы источники: выпуск шоу на YouTube-канале "СТБ", Instagram-страницы участницы программы и ее избранника.

Почему лютует сеть и как Людмила Нечипоренко из "Вагітна у 16" реагирует на хейт сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

О чем новый выпуск "Вагітна у 16"

В этот раз зрители увидели историю, разворачивающуюся несколько лет назад, еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины. Школьница Людмила, которая училась в селе Яблоновка Киевской области, влюбилась в своего 32-летнего учителя информатики, мужчину по имени Сергей.

Людмила (скриншот)

Она начала писать преподавателю в соцсетях, сначала тот думал, что это "игра". Но потом они встретились. Мужчина заметил, что девочка относится к нему "с большим уважением", это ему понравилось. Поэтому он начал с ней отношения, а параллельно уволился из школы, чтобы "не было слухов".

Людмила и Сергей (скриншот)

Они стали жить вместе и переехали в Белую Церковь. Людмила согласилась на интимную связь, хочет этого не хотела. По ее словам, она понимала, что "организм требует", а потому не отказала Сергею. Потом она забеременела. Мужчина не обрадовался, между ними начались скандалы и ссоры.

Сергей не хотел тратить деньги на содержание беременной девочки, к тому же он ругал ее за плохую уборку и упрекал тем, что Людмила не так умна, как он.

Кадр из шоу

Потом девушка родила, но ссоры между парой не закончились. Впрочем, в отношениях решили разобраться эксперты шоу.

Как реагирует сеть

Выпуск о школьнице и учителе возмутил пользователей. Поведение Сергея и Людмилы вызвало немало критики. В комментариях пользователи пишут:

"Это не "Вагітна у 16", это уже украинская история ужасов. Абсолютно аморальный выпуск, треш полный. Социальная служба и полиция должны следить за этой "семьей", а не журналисты проекта"

"После просмотра этого выпуска хочется помыться с мылом, выучить 100 языков, пойти в тренажерный зал, прочитать все книги мира и закончить Гарвард. Я чувствую себя такой грязной. Мы не должны это видеть. Это какая-то ошибка, так не должно быть"

"Жду когда этих мужчин 30+ будут привлекать по закону за отношения с несовершеннолетними. Это не любовь, это статья"

"Это так противно. Он высмеивает Люду за необразованность, неумение вести быт, незрелость, но он буквально завел отношения с ребенком, которому нужно учиться, развиваться, вести обычную жизнь подростка, а не обслуживать 32-летнего мужлана, который еще и ребенка ей заделал . Не понимаю, почему наше законодательство закрывает глаза на такие ситуации"

"Мужика нужно посадить в тюрьму, это ужас".

Что о проекте говорит сама Людмила

Теперь же девушка ведет соцсети, она называет себя "мамой сыночка Тимура" и "женой любимого". Людмила показывает фото с ребенком и избранником.

Профиль Людмилы в Instagram (скриншот)

А после того, как выпуск с ее участием получил огласку, девушка получила немало хейта. Впрочем, в Stories Людмила заявила, что "счастлива".

К тому же девушка намекнула, что на проекте был озвучен не настоящий возраст. Теперь сыну Людмилы 3 года, а ей самой в декабре исполнится 21.

"Поэтому берем свои телефоны и считаем", - написала она.

Людмила из "Вагітна у 16" прокомментировала скандальный выпуск (скриншот)

"Вагітна у 16" - полный выпуск