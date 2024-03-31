Вакарчук впервые за долгое время показал 77-летнюю маму (фото)

Певец Святослав Вакарчук, который нечасто делится кадрами с семьей и почти ничего не рассказывает о личной жизни, удивил сеть. Впервые за долгое время артист опубликовал фото со своей мамой - 77-летней Светланой Александровной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Instagram Вакарчука.

Как выглядит мама Вакарчука

На редком фото артист позировал рядом с матерью в родном городе Мукачево. Как оказалось, певец решил навестить родного человека, чтобы провести с ним время.

"Редко получается провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родное Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", - написал Вакарчук.

Стоит отметить, что Светлана Александровна будто бы не состарилась. Женщина красит волосы, носит очки в стильной оправе, делает макияж и носит украшения. Мама Вакарчука выглядит моложе своего возраста.

Вакарчук впервые за долгое время показал маму (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Как реагирует сеть

Редкий кадр с мамой артиста умилил сеть. Женщину засыпали комплиментами, в комментариях фаны пишут: