Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Зірка TikTok та її обранець-співак стали батьками - що відомо

Так, дівчина почала готуватися до пологів ще 30 березня. Увесь процес вона детально описувала у соцмережах.

"Сібмочка" вперше стала мамою (скріншоти)

Ввечері вона розповідала, що вже на ранок може народити. Тому блогерка попереджала підписників про ймовірне "зникнення" із соцмереж на ніч.

Кохана Парфенюка стала мамою (скріншоти)

Вже на ранок блогерка розповіла, що скоро народить. Їй прокололи пузир, поруч із нею постійно був обранець.

Як "Сімбочка" народжувала (скріншот)

А приблизно о 14 годині блогерка повідомила про радісну звістку. Вона вже народила первістка.

Парфенюк та "Сімбочка" стали батьками (скріншот)

Втім, перші фото дитни пара поки що не публікує. Відомо, що вони дізналися про стать малюка ще до пологів. Повідомлялося, що Парфенюк та "Сімбочка" чекали на дівчинку.

Сам співак також поділився радісною звісткою. При цьому він був небагатослівним й написав: "Я тепер батя".

Stories Парфенюка (скріншот)