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Известный певец вспомнил, о чем его попросил Волошин задолго до побега из Украины

Воскресенье 15 декабря 2024 16:00
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Известный певец вспомнил, о чем его попросил Волошин задолго до побега из Украины ХАС и Александр Волошин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский хип-хоп исполнитель и радиоведущий Хас, настоящее имя которого - Хассан Назар, высказался относительно побега своего товарища и блогера Александра Волошина за границу.

Своим мнением артист поделился в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

Так, в разговоре певец поделился неоднозначными мыслями об этой ситуации и вспомнил о разговоре с Волошиным, который состоялся задолго до его выезда бизнесмена из Украины.

"Я не берусь критиковать, правильно ли он сделал, потому что, на самом деле, таких, как он, достаточно много - тех, кто уехал. Если брать конкретно его случай, то надо разбирать очень много нюансов, и на это нужно время", - отметил ХАС.

"Мы живем в настолько несправедливое время, что брать одну историю - это уже несправедливо", - добавил он.

Известный певец вспомнил, о чем его попросил Волошин задолго до побега из Украины

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

Исполнитель также отметил, что таких примеров есть немало. Он привел имена других известных персон.

"Например, сейчас мы общаемся о Саше Волошине, а он в сторис катается вместе с Димой Евтушенко. Но почему-то о нем мы не говорим. Или, например, есть Влад Яма, Винник, Потап. И есть те, кому вообще плевать на Украину", - высказался ХАС.

Несмотря на это, певец не отказался от общения с Волошиным и даже поздравил его с днем рождения.

Известный певец вспомнил, о чем его попросил Волошин задолго до побега из Украины

ХАС и Александр Волошин (пресс-служба артиста)

"Я знаю, как он помогал. В момент общения с ним я был причастен к этому. При нашем первом знакомстве он спросил у меня, есть ли у меня тайный Telegram-канал, где я сам себе отчитываюсь и помогаю Вооруженным силам. Я удивился и спросил: "Саш, а зачем это?". А он ответил: "Потому что я знаю, что когда-то за мной придут. И ты сделай так. Потому что если за мной придут, то за твой острый язык за тобой точно придут", - вспомнил артист.

ХАС подчеркнул, что отношение к блогеру, с которым он год назад выпустил совместный трек, у людей остается очень неоднозначным.

"Есть масса военных, родителей больных детей из Охматдета, которые лично поблагодарили его за помощь. И в то же время есть люди, которые называют его га*доном", - прокомментировал рэпер.

Известный певец вспомнил, о чем его попросил Волошин задолго до побега из Украины

ХАС и Александр Волошин (пресс-служба артиста)

Скандал Волошина с деньгами на "Охматдет"

Александр оказался в центре скандала после обстрела Киева российскими войсками 8 июля 2024 года.

В тот день ракеты РФ попали в детскую больницу "Охматдет" в столице. Пострадали также другие медицинские учреждения и объекты гражданской инфраструктуры. Кроме Киева, атаки произошли в Днепре, Кривом Роге и Покровске. На фоне этих трагических событий несколько украинских блогеров высказали мысли о возможности переговоров с агрессором.

В частности, Волошин заявил, что Украина "не вывозит войну" и поэтому стоит "играть на их условиях". Вскоре после этого он объявил сбор средств в помощь пострадавшим от атаки на "Охматдет". Однако после волны критики и обвинений блогер закрыл свой аккаунт в Instagram, который имел более миллиона подписчиков, ссылаясь на угрозы.

Известный певец вспомнил, о чем его попросил Волошин задолго до побега из Украины

Александр Волошин (скриншот из видео)

Собрав более 5 миллионов гривен, Волошин неожиданно заявил, что не будет направлять средства в "Охматдет", а окажет финансовую помощь отдельным семьям.

Это заявление вызвало еще больший резонанс в обществе. Бизнесмена обвинили в присвоении средств, но он вышел на связь с подписчиками, объяснив, как именно были использованы собранные деньги.

Уже через некоторое время Александр заявил, что уехал за границу, потому что превратился во "врага страны".

Известный певец вспомнил, о чем его попросил Волошин задолго до побега из Украины

Александр Волошин (скриншот из видео)

Где сейчас Волошин

После побега из Украины бывший муж певицы Анны Тринчер сначала остановился в Польше, затем отправился в Испанию, где планировал строить бизнес, но зиму решил провести на Бали. Там он недавно приобрел виллу.

На днях СМИ распространили информацию о якобы "трагической гибели блогера в Таиланде". Якобы Александр, будучи навеселе, пошел плавать в океан, но "его останки съела акула".

Впоследствии Волошин отреагировал на фейковую новость.

К слову, недавно украинский рэпер объяснил, почему ему жаль Потапа, которого он называл "барселонской ТрО".

Также Ольга Сумская призналась, когда в последний раз виделась с внуками и дочерью, которые живут в РФ.

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