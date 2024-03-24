Известный актер-защитник честно ответил, что чувствует к россиянам

Звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" Павел Алдошин, который с первых дней полномасштабного вторжения служит в ВСУ, сказал, что чувствует к россиянам, и почему, по его мнению, до начала большой войны украинский актер чувствовал неполноценность в своей стране.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для OBOZ.UA.

Актер высказался о россиянах

По словам воина, к оккупантам он не чувствует ничего, даже жалости, ведь "это тоже вовлечение себя в процесс".

"Знаете, когда я буду испытывать к ним жалость? Когда буду работать над ролью, где потребуется оправдать поступки моего прототипа. Сейчас мне, как человеку, который на фронте делает то, что он делает, мне это просто мешает", - признался Павел.

Павел Алдошин (фото: instagram.com/paldoshyn)

Также Алдошин ответил, почему, по его мнению, до начала полномасштабной войны украинский актер чувствовал неполноценность в своей стране.

"С точки зрения "бабок" я понимаю, почему так происходило. Чтобы эта низкопробная фигня была популярна там, куда ее везли, то там должно было быть медийное лицо, их лицо. Поэтому это логично и параллельно воспитывало любовь к кацапским актерам в нашем обществе. Такой очень приятный побочный эффект", - поделился мнением артист.

Отметим, что незадолго до начала большой войны Павел Алдошин сыграл военного-добровольца в фильме "Снайпер. Белый ворон", а после 24 февраля 2022 года сам взял в руки оружие.

Павел Алдошин (фото: instagram.com/paldoshyn)

Он признавался, что те навыки, которые он получил во время съемок, сейчас очень ему пригодятся.

Воин вспоминал, что два года назад войны для него не существовало. А теперь она - часть его жизни.