Відомий актор-захисник чесно відповів, що відчуває до росіян

Зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" Павло Алдошин, який з перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ, сказав, що відчуває до росіян, і чому, на його думку, до початку великої війни український актор відчував меншовартість у своїй країні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для OBOZ.UA .

Актор висловився про росіян

Зі слів воїна, до окупантів він не відчуває нічого, навіть жалю, адже "це також залучення себе до процесу".

"Знаєте, коли я буду відчувати до них жаль? Коли працюватиму над роллю, де буде потрібно виправдати вчинки мого прототипа. Зараз мені, як людині, яка на фронті робить те, що вона робить, мені це просто заважає", - зізнався Павло.

Павло Алдошин (фото: instagram.com/paldoshyn)

Також Алдошин відповів, чому, на його думку, до початку повномасштабної війни український актор відчував меншовартість у своїй країні.

"З погляду "бабок" я розумію, чому так відбувалось. Щоб ця низькопробна фігня була популярна там, куди її везли, то там мало бути медійне обличчя, їхнє обличчя. Тому це логічно і паралельно виховувало любов до кацапських акторів у нашому суспільстві. Такий дуже приємний побічний ефект", - поділився думкою артист.

Зазначимо, що незадовго до початку великої війни Павло Алдошин зіграв військового-добровольця у фільмі "Снайпер. Білий ворон", а після 24 лютого 2022 року сам взяв до рук зброю.

Павло Алдошин (фото: instagram.com/paldoshyn)

Він зізнавався, що ті навички, які він отримав під час знімань, зараз дуже стають йому у нагоді.

Воїн пригадував, що два роки тому війни для нього не існувало. А тепер вона - частина його життя.