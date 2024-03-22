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Притула впервые объяснил, как выезжает за границу и зачем ходил в ТЦК

Пятница 22 марта 2024 15:41
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Притула впервые объяснил, как выезжает за границу и зачем ходил в ТЦК Притула ответил на претензии (фото: instagram.com/siriy_ru)
Автор: Полина Иваненко

Волонтер Сергей Притула ответил всем критикам, которые постоянно упрекают его в том, что он выезжает из Украины. Как известно, бывший ведущий собирает средства на ВСУ, но хейтеров интересует, как ему удается пересекать границу.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о поездках за границу и походе в ТЦК Притула рассказал на шоу Жени Яновича "20:23", которое уже вышло на его YouTube-канале.

Почему Притула может ездить за границу

"Притула выехал согласно букве действующего законодательства. То есть я даже на "Шлях" не подавался за последние два года, потому что очень долго рассматривается. Мы на "Шлях" подаем время от времени людей из Фонда, поехать и забрать какую-то технику", - отметил волонтер, комментируя постоянные вопросы от хейтеров.

"Если это были, например, джипы, пикапы - это было проще. У нас логистический хаб в Перемышле, туда свозят транспорт, потом девушки из Львовской области переходили через границу, садились за руль автомобилей, завозили их через границу в Украину", - добавил он.

Притула впервые объяснил, как выезжает за границу и зачем ходил в ТЦККак Притула пересекает границу (скриншот)

Кроме этого, Притула отметил, что у него есть законная возможность пересекать границу. Он напомнил, что у него трое несовершеннолетних детей.

"Законодательство позволяет мне пересекать границу, но в начале января этого года, когда я услышал, что с конца декабря начали происходить какие-то неопределенные вещи, когда даже многодетных родителей не пропускали через границу, я обратился в Госпогранслужбу за уточнением", - рассказал волонтер.

Там ему сказали, что это "совершенно с их стороны законное требование". Поэтому на границе действительно могут "спросить у любого человека, который пересекает границу, где его военно-учетный документ".

"Поэтому в конце января я пошел в Шевченковский ТЦК, меня направили на ВВК, я ее прошел. У меня есть соответствующий военно-учетный документ, который я предъявляю при пересечении границы", - отметил Притула.

Напомним, недавно уже стало известно, что "Пташка" из "Азовстали" ответила гражданским, боящимся войны.

Кроме того, на днях мы сообщали, что известный телеведущий мобилизовался и принял присягу.

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