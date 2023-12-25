Известная украинская певица обвинила финалистку Нацотбора на Евровидение 2024 в плагиате

Украинская певица Наталья Валевская обвинила в плагиате своей песни финалистку Нацотбора Евровидения 2024, исполнительницу ANKA.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

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Так, певица, которая 18 лет назад стала популярной после победы в шоу "Шанс", считает, что ANKA украла у нее припев ее композиции, название которой, кстати, тоже одинаковое - "Палала".

В тексте песни Валевской есть следующие слова: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка".

А у претендентки на участие в Евровидении 2024 поется: "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала".

"Как вы думаете, это плагиат или нет? Случайно ли осознанный ход? Других слов в нашей соловьиной немало", - написала Наталья в своих соцсетях.

Наталья Валевская обвинила в плагиате ANKA (фото: instagram.com/valevska_official)

Отметим, что песня Валевской была выпущена в 2010 году. Строки композиций действительно схожи, однако мотив и аранжировка совершенно разные.

Напомним, исполнительница ANKA стала дополнительной 11-й финалисткой Нацотбора на Евровидение 2024.

Ее определили по результатам зрительского голосования, которое проходило в "Дії".