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Нацотбор на Евровидение: украинцы выбрали 11-го финалиста

Четверг 21 декабря 2023 10:52
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Нацотбор на Евровидение: украинцы выбрали 11-го финалиста Кто будет соревноваться за возможность представить Украину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Стало известно, кто из украинских артистов попал в финал Нацотбора на Евровидение. 11-го участника выбирали путем голосования в "Дие".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне Євробачення", 11-м финалистом стала певица ANKA.

Сколько голосов собрала ANKA

Онлайн-голосование проводилось с 15 по 21 декабря. Украинцы выбирали, кто станет 11-м финалистом, который сможет сразиться за возможность представить нашу страну на Евровидении, в "Дие".

"Наибольшее количество голосов – 80 944 (26,78%) – и билет в финал Нацотбора, который состоится 3 февраля 2024 года, получила ANKA с песней "Палала", - сообщили в "Общественном".

Нацотбор на Евровидение: украинцы выбрали 11-го финалистаПевица ANKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Известно, что в онлайн-голосовании приняло участие немало украинцев. Свой выбор сделали более 300 тысяч граждан.

"Победительница "зрительского выбора" присоединится к 10 финалистам, избранным по результатам прослушивания - кто-то из них представит Украину на Евровидении-2024 в шведском городе Мальме", - пояснили в "Суспільному".

Нацотбор на Евровидение – полный список финалистов

  • alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
  • ANKA - Палала"
  • Drevo - "Endless chain"
  • INGRET - "Keeper"
  • MÉLOVIN - "DREAMER"
  • NAHABA - "GLASSS"
  • NAZVA "Slavic English"
  • SKYLERR - "Time is running out"
  • YAGODY- "Tsunamia"
  • YAKTAK - "Lalala"
  • Ziferblat - "Place I Call Home".

Нацотбор на Евровидение: украинцы выбрали 11-го финалиста

Кто попал в финал Нацотбора (фото: eurovision.ua)

Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя определят путем голосования жюри и зрителей.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что одна из претенденток на участие в Евровидении 2024 года выбыла из конкурса.

Кроме этого, недавно уже стало известно, что организаторы Евровидения 2024 года показали, какой будет сцена конкурса.

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