Нацотбор на Евровидение: украинцы выбрали 11-го финалиста
Стало известно, кто из украинских артистов попал в финал Нацотбора на Евровидение. 11-го участника выбирали путем голосования в "Дие".
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне Євробачення", 11-м финалистом стала певица ANKA.
Сколько голосов собрала ANKA
Онлайн-голосование проводилось с 15 по 21 декабря. Украинцы выбирали, кто станет 11-м финалистом, который сможет сразиться за возможность представить нашу страну на Евровидении, в "Дие".
"Наибольшее количество голосов – 80 944 (26,78%) – и билет в финал Нацотбора, который состоится 3 февраля 2024 года, получила ANKA с песней "Палала", - сообщили в "Общественном".
Певица ANKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Известно, что в онлайн-голосовании приняло участие немало украинцев. Свой выбор сделали более 300 тысяч граждан.
"Победительница "зрительского выбора" присоединится к 10 финалистам, избранным по результатам прослушивания - кто-то из них представит Украину на Евровидении-2024 в шведском городе Мальме", - пояснили в "Суспільному".
Нацотбор на Евровидение – полный список финалистов
- alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
- ANKA - Палала"
- Drevo - "Endless chain"
- INGRET - "Keeper"
- MÉLOVIN - "DREAMER"
- NAHABA - "GLASSS"
- NAZVA "Slavic English"
- SKYLERR - "Time is running out"
- YAGODY- "Tsunamia"
- YAKTAK - "Lalala"
- Ziferblat - "Place I Call Home".
Кто попал в финал Нацотбора (фото: eurovision.ua)
Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя определят путем голосования жюри и зрителей.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что одна из претенденток на участие в Евровидении 2024 года выбыла из конкурса.
Кроме этого, недавно уже стало известно, что организаторы Евровидения 2024 года показали, какой будет сцена конкурса.