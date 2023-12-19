Организаторы Евровидения 2024 показали, какой будет сцена конкурса (фото)

Евровидение 2024 года пройдет в стране победителя - в Швеции, организаторы уже успели сообщить о тематике конкурса, а также показали, какой будет сцена для участников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Евровидения.

Как выглядит сцена Евровидения 2024 года

Телекомпания SVT уже опубликовала графику сцены и дизайн освещения для песенного конкурса Евровидения 2024, который будет проходить на арене Мальме в Швеции.

Подвижные светодиодные кубы, светодиодные полы, яркий свет, видео и сценическая технология будут сочетаться, чтобы создавать впечатляющие вариации на самой арене, где пройдет конкурс. В то время как сцена расположена прямо посреди локации в форме креста, что является уникальным дизайном.

Цветовая гамма сцены является синей, как и освещение зала, а вот дизайн, который есть на сцене, уже выполнен из ярко-розового цвета иллюминации.

Дизайн сцены и освещение для Евровидения 2024 привлекает внимание аудитории больше, чем когда-либо раньше, и зритель сможет ощутить визуально революционную концепцию сцены, которая расположена в центре и будет окружена зрителями.

Отправной точкой является монументальная установка видео и света, расположенная прямо над сценой, где дизайн освещения был создан, так, чтобы охватить артистов и их выступления в полной мере.

Как выглядит сцена Евровидения 2024 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Все привлеченные элементы позволяют создавать большое количество уникальных образов для разнообразных выступлений, таким образом становясь ближе к живой аудитории и зрителям по ту сторону экрана.

"Мы с большой гордостью представляем наше видение дизайна сцены и освещения для песенного конкурса Евровидения 2024. Мы еще не видели ничего подобного Евровидению и эта концепция дает безграничные возможности создавать уникальные просторы и выражения, как для артистов на сцене, так и для интервальных выступлений Творения Флориана и Фредрика просто фантастичны, и будет очень интересно увидеть конечный результат", - говорит исполнительный продюсер Эбба Адиэльссон.