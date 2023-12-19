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Организаторы Евровидения 2024 показали, какой будет сцена конкурса (фото)

Вторник 19 декабря 2023 17:50
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Организаторы Евровидения 2024 показали, какой будет сцена конкурса (фото) Как выглядит сцена Евровидения 2024 (фото: официальный сайт Евровидения)
Автор: Юлия Любченко

Евровидение 2024 года пройдет в стране победителя - в Швеции, организаторы уже успели сообщить о тематике конкурса, а также показали, какой будет сцена для участников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Евровидения.

Как выглядит сцена Евровидения 2024 года

Телекомпания SVT уже опубликовала графику сцены и дизайн освещения для песенного конкурса Евровидения 2024, который будет проходить на арене Мальме в Швеции.

Подвижные светодиодные кубы, светодиодные полы, яркий свет, видео и сценическая технология будут сочетаться, чтобы создавать впечатляющие вариации на самой арене, где пройдет конкурс. В то время как сцена расположена прямо посреди локации в форме креста, что является уникальным дизайном.

Цветовая гамма сцены является синей, как и освещение зала, а вот дизайн, который есть на сцене, уже выполнен из ярко-розового цвета иллюминации.

Дизайн сцены и освещение для Евровидения 2024 привлекает внимание аудитории больше, чем когда-либо раньше, и зритель сможет ощутить визуально революционную концепцию сцены, которая расположена в центре и будет окружена зрителями.

Отправной точкой является монументальная установка видео и света, расположенная прямо над сценой, где дизайн освещения был создан, так, чтобы охватить артистов и их выступления в полной мере.

Организаторы Евровидения 2024 показали, какой будет сцена конкурса (фото)Организаторы Евровидения 2024 показали, какой будет сцена конкурса (фото)Организаторы Евровидения 2024 показали, какой будет сцена конкурса (фото)

Как выглядит сцена Евровидения 2024 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Все привлеченные элементы позволяют создавать большое количество уникальных образов для разнообразных выступлений, таким образом становясь ближе к живой аудитории и зрителям по ту сторону экрана.

"Мы с большой гордостью представляем наше видение дизайна сцены и освещения для песенного конкурса Евровидения 2024. Мы еще не видели ничего подобного Евровидению и эта концепция дает безграничные возможности создавать уникальные просторы и выражения, как для артистов на сцене, так и для интервальных выступлений Творения Флориана и Фредрика просто фантастичны, и будет очень интересно увидеть конечный результат", - говорит исполнительный продюсер Эбба Адиэльссон.

Ранее мы рассказывали обо всех песнях участников и дате финала Нацотбора Евровидения 2024 года.

Также читайте наш материал о том, как украинцы могут проголосовать за финалиста Нацотбора на Евровидение.

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