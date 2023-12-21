Какую музыку слушает YAKTAK, от которого без ума молодые украинцы

Украинский певец YAKTAK (Ярослав Карпук) влюбил в себя молодежь первыми своими песнями. Его треки "Уночі", "Погляд", "Чекає вдома" и другие не сходят с ротаций, а не слышал их разве что ленивый. Поэтому неудивительно, что 18-летний артист собирает полные залы и дает по два концерта в день!

Сегодня Ярослав рассказал читателям РБК-Украина (проект Styler), какие песни производят впечатление на него самого.

Какую музыку слушает YAKTAK

Eminem - "Superman"

Очень много было перелетов в последнее время. Почему-то в самолете она была в уме постоянно.

David Kushner - "Daylight"

Очень нравится этот трек и волшебный тембр исполнителя.

Хтось із заходу - "Пізно"

Очень нравится вайб этой песни, напоминает беззаботные времена, какие-то теплые летние вечера.

Balsam - "Коси"

Просто нравится этот трек.

Post Malone - "Rockstar"

Песня старая, но с ней связано много крутых воспоминаний: как тусовались, включали на колонках в центре, как гуляли с друзьями по вечерам.

Отметим, что 21 декабря, когда YAKTAK дает два концерта подряд в Киеве, молодой артист выпустил новую песню "Попелом", которая напоминает нам о доме, где царят уют и покой.

По словам Ярослава, этот трек "о доме, который является крепостью для каждого человека".

"Иногда этот дом хотят забрать другие... Моя песня о том, что даже если тропа домой будет засыпана пеплом, каждый из нас все равно ее найдет", - комментирует исполнитель.

Добавим, что эту песню YAKTAK споет и на двух концертах во Львове, которые состоятся 22 декабря.

Кто такой YAKTAK

Ярослав родился в 2005 году на Волыни. После школы поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства.

В 2019 году артист принимал участие в 5 сезоне шоу "Голос. Діти", где попал в суперфинал и занял 2 место.

Имеет дуэтные работы с Jerry Heil, MamaRika, Kola, Golubenko и другими.

YAKTAK - лауреат престижной музыкальной премии Muzvar Awards 2023.

Также Ярослав получил премию MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 в номинации "Новая волна попмузыки".

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)