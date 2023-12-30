Известная украинская певица впервые за 8 лет возвращается в Украину: "Соскучилась за домом"
Украинская певица Мика Ньютон, которая замужем за американцем и живет в США, впервые за долгое время возвращается в Украину.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Мика Ньютон возвращается на родину
Так, знаменитость разместила фотографию, на которой она позирует в аэропорту вместе с чемоданом.
Автором кадра выступил, вероятно, муж артистки, с которым она раньше планировала приехать в Украину.
Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
"В Украину. Я очень соскучилась по своему дому", - подписала снимок Мика.
Реакция фанатов
Поклонники и коллеги Ньютон обрадовались ее возвращению на родную землю и пожелали певице счастливой дороги.
Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
- Ласкаво просимо
- Гарно вам провести час
- Безпечної дороги
- Божої ласки та здоров'я!
- Класс, вітаю в Україні
- Спокійної вам дороги
- Ласкаво просимо додому
Напомним, о том, что исполнительница возвращается на родину впервые за восемь лет, она сообщила поклонникам в начале декабря.
Также звезда делилась, что едет не одна, а вместе со своим мужем, бизнесменом Крисом Сааведром.
Супруги планируют посетить Киев и Львов.
Мика Ньютон с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)
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