Известная украинская певица ответила на слухи о романе с Даниэлем Салемом: "Интересный период жизни"

Lida Lee отреагировала на слухи о романе с Даниэлем Салемом

Ведущий Тимур Мирошниченко поинтересовался у артистки, связывают ли ее с Даниэлем Салемом романтические отношения.

Лида Ли и Даниэль Салем (instagram.com/daniel_jihad_salem, instagram.com/lidalee_official)

"Поговаривают, в шоу-бизнесовых кругах, что были или есть романтические отношения с Даниэлем Салемом", - спросил Мирошниченко.

Ответ певицы был неоднозначным. По словам Lida Lee, вокруг ее личной жизни постоянно ходят слухи.

В частности, сплетничали о том, что у нее роман с экс-продюсером Дмитрием Монатиком.

"Что я тебе буду рассказывать, если ты все сам сказал. С Даниэлем мы в очень классных отношениях. И потому сплетничаете дальше", - ответила знаменитость.

Лида Ли (фото: instagram.com/lidalee_official)

Ведущий также спросил у исполнительницы, ходили ли Лида и Даниэль на свидания.

"Свидания? Нет. Свиданий не было. Хотя, у меня был этот страх - остаться одной. Но сейчас, как женщина, скажу, что это такой интересный период жизни, когда ты принадлежишь только себе", - поделилась артистка.

Что известно о личной жизни Салема и Lida Lee

Участница "Голоса країни" имела длительные отношения с мужчиной-музыкантом, личность которого она не раскрывала.

Недавно девушка сообщила, что уже около полугода одинока. Причиной разрыва с бойфрендом Лида не назвала. Только сказала, что они с бывшим парнем поняли, что больше не любовники, а просто классные друзья.

Лида Ли (фото: instagram.com/lidalee_official)

Разошелся с супругой после 17 лет брака и Даниэль Салем. Об этом он сообщил в июле этого года.

По словам мужчины, решение разойтись они с супругой Марией приняли еще до начала полномасштабного вторжения. Но из-за ситуации в стране бывшие супруги поставили на паузу процесс развода, причина которого - ревность с обеих сторон.

Даниэль Салем с бывшей супругой (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)