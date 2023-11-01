"Со мной не все окей": Alyona Alyona назвала важную причину своей творческой паузы

Известная украинская реперша Аlyona Аlyona заявила, что идет со сцены и делает паузу в своем творчестве . Как оказалось, она хочет уделить внимание своему здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram реперки.

Какую назвала причину

Недавно реперша Аlyona Аlyona сообщила, что готовится к творческой паузе. После такой новости фаны стали волноваться о состоянии артистки.

По словам звезды, ориентировочно пауза продлится 3 месяца. Как признается сама реперка, большую часть времени в паузе она хочет уделить здоровью, личной перезагрузке и минимизировать социальные сети в этот период.

Также Аlyona Аlyona намекнула, что в паузе будет место для творчества и, возможно, скоро фаны услышат много новых хитов.

В частности, реперка планирует пройти "большой чекап здоровья", ведь она откладывала уже это 20 месяцев.

"Я благодарю всех вас за то, что мне перед вами не стыдно признаваться в том, что со мной не все окей, что я нуждаюсь в каких-то перерывах или паузах, что я прохожу этап перемен в своей жизни, что я хочу потратить время на творчество, что-то взять из того, что я пережила и превратить в новые треки и так далее. Вы классные, и это для меня очень важно", - добавила alyona.

Как отреагировали фаны на заявление

После новости реперки под видео появилось много комментариев фанатов. В частности, они пишут, что звезда делает все верно, ведь здоровье на первом месте.

Также через это прохожу и это крутая штука! Ты молодец. Потому что когда постоянно "в ритме" остановиться трудно и признаться себе что это нужно также

Очень правильное решение! Всегда нужно выбирать себя

Это классно и такие периоды нужны. Желаю вам быстро набраться сил, отдохнуть и перезагрузиться в наше непростое время

Ждем вас, здоровой, улыбающейся и с новыми песнями

Звезда, заботящаяся о себе - это звезда, которая светит ярче

Алиона Алиона (фото: instagram.com/alyona.alyona)