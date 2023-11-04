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Відома українська співачка відповіла на чутки про роман з Даніелем Салемом: "Цікавий період життя"

Lida Lee та Даніель Салем (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська співачка та експідопічна Монатіка Lida Lee, яка нещодавно зізналася, що розійшлася з бойфрендом після п’яти років стосунків, відреагувала на чутки про роман з телеведучим та військовим Даніелем Салемом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для програми "ЖВЛ".

Lida Lee відреагувала на чутки про роман з Даніелем Салемом

Ведучий Тімур Мірошниченко поцікавився в артистки, чи пов’язують її з Даніелем Салемом романтичні стосунки.

Lida Lee та Даніель Салем (instagram.com/daniel_jihad_salem, instagram.com/lidalee_official)

"Подейкують, в шоу-бізнесових колах, що були чи є романтичні стосунки з Даніелем Салемом", - запитав Мірошниченко.

Відповідь співачки була неоднозначною. За словами Lida Lee, навколо її особистого життя постійно ходять чутки.

Зокрема, пліткували про те, що у неї роман з експродюсером Дмитром Монатіком.

"Що я тобі буду розповідати, якщо ти все сам сказав. З Даніелем ми в дуже класних відносинах. І тому пліткуєте далі", - відповіла знаменитість.

Ліда Лі (фото: instagram.com/lidalee_official)

Ведучий також запитав у виконавиці, чи ходили Ліда і Даніель на побачення.

"Побачення? Ні. Побачень не було. Хоча, в мене був цей страх - залишитися самій. Але зараз, як жінка, скажу, що це такий цікавий період життя, коли ти належиш тільки собі", - поділилася артистка.

 

Що відомо про особисте життя Салема і Lida Lee

Учасниця "Голосу країни" мала тривалі стосунки з чоловіком-музикантом, особу якого вона не розкривала.

Нещодавно дівчина повідомила, що вже близько півроку самотня. Причиною розриву з бойфрендом Ліда не назвала. Лише сказала, що вони з колишнім хлопцем зрозуміли, що більше не коханці, а просто класні друзі.

Ліда Лі (фото: instagram.com/lidalee_official)

Розійшовся з дружиною після 17 років шлюбу і Даніель Салем. Про це він повідомив у липні цього року.

За словами чоловіка, рішення розійтися вони з дружиною Марією прийняли ще до початку повномасштабного вторгнення. Але через ситуацію в країні колишнє подружжя поставило на паузу процес розлучення, причина якого - ревнощі з обох сторін.

Даніель Салем з колишньою дружиною (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

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