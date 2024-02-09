Известная украинская певица подала в суд на бывшего мужа: "я подниму прессу"

Детали скандала

Согласно документу, говорит знаменитость, после разрыва экс-любимый обязался выделить сумму средств на жилье для дочери, однако выполнять это условие не стал.

"Перед тем, как стать мужем и женой, мы подписали брачный контракт. В нем я хотела защитить не себя, а своего будущего ребенка. Что если в наших отношениях что-то случится и у нас будет ребенок, то ты должен дать нам некоторую сумму на жилье или само жилье", - рассказала певица.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

"Все было хорошо, он это понял. А потом прошло семь лет и он такой: "Ой, а что это для тебя будет это жилье?" Я сказала, что не для меня, а для ребенка. Сейчас мы пытаемся все уладить, чтобы он все вернул", - продолжила она.

Первые две судебные инстанции СолоХа выиграла. После этого ее бывший подал на апелляцию и суд признал тот пункт брачного договора недействительным.

"Все адвокаты, к которым я обращалась, говорят, что это нереально, и такого не может быть. То есть, представь, у тебя есть договор с компанией и тебе должны выплатить деньги, потом они этого не делают, ты судишься и тебе говорят, что этот договор является недействительным", - отметила звезда.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Исполнительница добавила, что "там была какая-то коррупционная схема, потому что просто так такие вопросы не решаются".

Она просто так это не оставит, и если будет такая необходимость, "поднимет прессу и будет говорить об этом".

"Сейчас я снова подала на апелляцию. Это одесский суд. Мы добьем это обязательно. Если нет, я подниму прессу и буду говорить об этом. Пока что я об этом не говорю. Я не называю фамилию судьи, и что мой бывший муж знает эту судью. Она входила в наш дом", - рассказала артистка.

Впрочем, говорит певица, сейчас она поддерживает общение с бывшим мужем ради дочери.

СолоХа с дочерью (фото: instagram.com/soloha_official)

"Да, мы поддерживаем связь. Несмотря на это, все, что касается дочери, все в порядке. Он поздравляет с праздниками, с днем рождения... Он помогает оплачивать школу и одежду иногда покупает", - уточнила СолоХа.

"Я думаю, что тогда я больше выбрала себе "отца" и хорошего друга. Тогда он был для меня безупречным, настолько беспокоился обо мне. Я такой любви не видела. Раньше это были отношения с ребятами на страсти, на какие-то платонические моменты. Здесь это была душевная любовь", - поделилась знаменитость.

Однако той страсти и сексуальной тяги, призналась исполнительница, не было.

"Мне кажется, он обижен на меня и именно поэтому у нас идет суд. Он мне когда-то сказал: "Если бы не ты ушла от меня, а я от тебя, то я бы тебе все отдал". У него так было с первой женой. Он ушел, оставив все", - подытожила звезда.

Отметим, что личную жизнь СолоХа старается держать в секрете. От первого брака у нее еть дочь.

Сейчас артистка замужем за мужчиной, который работает в правоохранительных органах.

В сентябре 2023 года у певицы родился второй ребенок.