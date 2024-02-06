Продюсер Поляковой рассказал о ее гонорарах во время войны и ответил, изменился ли райдер певицы
Продюсер Михаил Ясинский рассказал о заработках своих подопечных звезд во время полномасштабной войны.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыкального эксперта Главком.
Как повлияла война на выступления звезд
По словам предпринимателя, заработки Оли Поляковой, Макса Барских и других клиентов его продюсерской компании значительно снизились с началом большой войны.
Также он добавил, что большинство заработанных денег сейчас идет на оплату работы команды артистов.
"Почти ничего. Все идет на оплату коллектива, творческой команды", - рассказал Ясинский.
Михаил Ясинский (фото: instagram.com/mikeyasinsky)
Также продюсер признался, что в этом году Полякова выступала на новогоднем корпоративе, однако имена заказчиков и место проведения называть не стал.
"На Новый год Оля работала, и это хорошо. Не могу вам сказать, кто заказывал, это закрытая информация", - добавил Михаил.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Что касается райдера исполнительницы, говорит музыкальный эксперт, то он за период полномасштабной войны не изменился. Другой стала лишь цена выступления.
"В райдере ничего не изменилось. Единственное, что изменилось - это финансовая составляющая. Работы стало меньше, но она все равно есть. У Поляковой ничего сложного в райдере нет. Бумажные полотенца, водичка. Коллективу - номер в гостинице. Все как всегда", - поделился предприниматель.
Напомним, ранее Михаил Ясинский высказался о музыкальном будущем Веры Брежневой в Украине.
Также Павел Зибров назвал свой топ-3 самых горячих женщин Украины.