Відома українська співачка подала до суду на колишнього чоловіка: "я підніму пресу"

Деталі скандалу

Згідно з документом, каже знаменитість, після розриву екскоханий зобов’язався виділити суму коштів на житло для доньки, однак виконувати цю умову не став.

"Перед тим, як стати чоловіком та дружиною, ми підписали шлюбний контракт. У ньому я хотіла захистити не себе, а свою майбутню дитину. Що якщо у наших стосунках щось трапиться і в нас буде дитина, то ти маєш дати нам деяку суму на житло чи саме житло", - розповіла співачка.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

"Все було гаразд, він це зрозумів. А потім минуло сім років і він такий: "Ой, а що це для тебе буде це житло?" Я сказала, що не для мене, а для дитини. Зараз ми намагаємося все владнати, щоб він усе повернув", - продовжила вона.

Перші дві судові інстанції СолоХа виграла. Після цього її колишній подав на апеляцію і суд визнав той пункт шлюбного договору недійсним.

"Усі адвокати, до яких я зверталася, кажуть, що це нереально, і такого не може бути. Тобто, уяви, у тебе є договір з компанією і тобі мають виплатити гроші, потім вони цього не роблять, ти судишся і тобі кажуть, що цей договір є недійсним", - зазначила зірка.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Виконавиця додала, що "там була якась корупційна схема, бо просто так такі питання не вирішуються".

Вона просто так це не залишить, і якщо буде така необхідність, "підніме пресу і говоритиме про це".

"Нині я знову подала на апеляцію. Це одеський суд. Ми доб'ємо це обов'язково. Якщо ні, я підніму пресу і говоритиму про це. Поки що я про це не говорю. Я не називаю прізвище судді, і що мій колишній чоловік знає цього суддю. Вона входила до нашого будинку", - розповіла артистка.

Втім, говорить співачка, зараз вона підтримує спілкування з колишнім чоловіком заради доньки.

СолоХа з донькою (фото: instagram.com/soloha_official)

"Так, ми підтримуємо зв'язок. Незважаючи на це, все, що стосується дочки, все гаразд. Він вітає зі святами, з днем ​​народження... Він допомагає оплачувати школу та одяг іноді купує", - уточнила СолоХа.

"Я думаю, що тоді я більше обрала собі "батька" та хорошого друга. Тоді він був для мене бездоганним, настільки турбувався про мене. Я такого кохання не бачила. Раніше це були стосунки з хлопцями на пристрасті, на якісь платонічні моменти. Тут це було душевне кохання", - поділилася знаменитість.

Однак тієї пристрасті і сексуальної тяги, зізналась виконавиця, не було.

"Мені здається, він скривджений на мене і саме тому в нас триває суд. Він мені колись сказав: "Якби не ти пішла від мене, а я від тебе, то я б тобі все віддав". У нього так було з першою дружиною. Він пішов, залишивши все", - підсумувала зірка.

Зазначимо, що особисте життя СолоХа намагається тримати у секреті. Від першого шлюбу вона має дочку.

Зараз артистка одружена з чоловіком, який працює у правоохоронних органах.

У вересні 2023 року у співачки народилася друга дитина.