Известная украинская сеть супермаркетов сообщила о мошенниках: "проводят" опрос и розыгрыши
В Украине известная сеть супермаркетов "Сильпо" сообщила, что мошенники от их имени проводят опрос фонда материальной помощи. Людей призывали не доверять неизвестным сайтам.
Об этом сообщили на странице сети в Facebook.
Как работает мошенническая схема
На этой неделе компания получила много обращений по поводу опроса фонда материальной помощи. Однако в сети заявили, что кто-то обманывает людей и притворяется "любимым Сильпо".
Также сообщили, что они не размещали опросы и розыгрыши на подозрительных сайтах.
"Дорогие, доверяйте только нашим официальным источникам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всю интернет-коммуникацию "Сильпо" осуществляет только через официальные сайты:
- silpo.ua
- shop.silpo.ua
- или в мобильном приложении "Сильпо" от разработчика SILPO-FUD, TOV для iOS и Android.
Украинцев призывают быть бдительными и не переходить по неизвестным ссылкам. К тому же, не нужно делиться непроверенной информацией в соцсетях и личных чатах.
Кроме того, если вы обнаружили мошенников, которые обманывают людей от имени сети, необходимо позвонить на горячую линию 0 800 301 707.
Сеть супермаркетов "Сильпо" сообщила о мошенниках (facebook.com/silpo)
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