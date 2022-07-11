У Києві шахраї знайшли новий спосіб обману пенсіонерів: як працює схема

У Києві шахраї знайшли новий спосіб виманювати у довірливих пенсіонерів гроші під час війни.

Про нову схему розводу розповіли у спільноті "Наш дім - Березняки" у Facebook.

Як працює схема розводу

Так, у Дніпровському районі столиці молоді люди представляються співробітниками "Київгазу" і збирають у літніх людей гроші нібито на заміну газопроводу. Суми вимагають немаленькі - від 500 до 3000 гривень.

Також аферисти продають "установку аварійної сигналізації" на газову плиту.

"Мешканка мого будинку вже постраждала на 2500 тисячі. Я не встигла попередити. Звернулася в поліцію", - повідомила в групі небайдужа киянка, яка повідомила про аферистів в поліцію.

У "Київгаз" підтвердили, що ніяких робіт в районі не проводиться, тим більше у вихідний день. У разі, якщо проводяться - це безкоштовно, так що ніяких зборів бути не може.

Також показали фото шахрая, у нього було посвідчення співробітника на ім'я ігор Бурак.

У Київгаз підтвердили, що Ігор Бурак у них не числиться і ніякого відношення до компанії не має. Будьте обережні!

Шахрай представляється співробітником Київгазу (фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)