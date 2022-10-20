Відома українська мережа супермаркетів повідомила про шахраїв: "проводять" опитування та розіграші
В Україні відома мережа супермаркетів "Сільпо" повідомили, що шахраї від їхнього імені проводять опитування фонду матеріальної допомоги. Людей закликали не довіряти невідомим сайтам.
Про це повідомили на сторінці мережі у Facebook.
Зокрема, цього тижня компанія отримала багато звернень з приводу опитування фонду матеріальної допомоги. Однак, в мережі заявили, що хтось обманює людей та прикидається "улюбленим "Сільпо".
Також повідомили, що вони не розміщували опитування та розіграші на підозрілих сайтах.
"Любі, довіряйте лише нашим офіційним джерелам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всю інтернет-комунікацію "Сільпо" здійснює лише через офіційні сайти:
- https://silpo.ua;
- https://shop.silpo.ua;
- або в мобільному додатку "Сільпо" від розробника SILPO-FUD, TOV для iOS та Android.
Українців закликають бути пильними та не переходити за невідомими посиланнями. До того ж не потрібно ділитися не перевіреною інформацією в соцмережах та особистих чатах.
Окрім того, якщо ви натрапили на шахраїв, які обманюють людей від імені мережі, необхідно зателефонувати на гарячу лінію 0 800 301 707.
Мережа супермаркетів "Сільпо" повідомила про шахраїв (facebook.com/silpo)
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