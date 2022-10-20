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Відома українська мережа супермаркетів повідомила про шахраїв: "проводять" опитування та розіграші

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Четвер 20 жовтня 2022 12:11
Відома українська мережа супермаркетів повідомила про шахраїв: "проводять" опитування та розіграші Українців закликали не довіряти шахраям (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні відома мережа супермаркетів "Сільпо" повідомили, що шахраї від їхнього імені проводять опитування фонду матеріальної допомоги. Людей закликали не довіряти невідомим сайтам.

Про це повідомили на сторінці мережі у Facebook.

Зокрема, цього тижня компанія отримала багато звернень з приводу опитування фонду матеріальної допомоги. Однак, в мережі заявили, що хтось обманює людей та прикидається "улюбленим "Сільпо".

Також повідомили, що вони не розміщували опитування та розіграші на підозрілих сайтах.

"Любі, довіряйте лише нашим офіційним джерелам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всю інтернет-комунікацію "Сільпо" здійснює лише через офіційні сайти:

Українців закликають бути пильними та не переходити за невідомими посиланнями. До того ж не потрібно ділитися не перевіреною інформацією в соцмережах та особистих чатах.

Окрім того, якщо ви натрапили на шахраїв, які обманюють людей від імені мережі, необхідно зателефонувати на гарячу лінію 0 800 301 707.

Відома українська мережа супермаркетів повідомила про шахраїв: &quot;проводять&quot; опитування та розіграшіМережа супермаркетів "Сільпо" повідомила про шахраїв (facebook.com/silpo)

Раніше ми повідомляли, що шахраї у соцмережах пропонують "грошові виплати".

Також ми писали, у Києві шахраї знайшли новий спосіб обману пенсіонерів.

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