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Шахраї у соцмережах пропонують "грошові виплати": як працюють схеми

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Україна, Середа 31 серпня 2022 13:41
Шахраї у соцмережах пропонують "грошові виплати": як працюють схеми Фото: українців попередили про шахраїв у соцмережах (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні знову активізувалися онлайн-шахраї. Вони спекулюють на грошових виплатах та виманюють дані банківських карток українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Шахраї обіцяють "компенсації" та "фінансову допомогу" від нібито ООН, Європейського суду з прав людини, Червоного Хреста тощо. Злочинці заявляють, що виплати проходять "за рахунок конфіскованих активів РФ".

У соціальних мережах кібершахраї поширюють оголошення та просять перейти за посиланням. Воно веде на фішингову сторінку так званого “Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів”.

На сайті українців просять ввести дані банківської карти, щоб нібито отримати виплату. Після цього аферисти можуть викрасти гроші.

Фото: фейкові оголошення про грошові виплати у соцмережах (cert.gov.ua)

Як захиститися від шахраїв?

Українців просять не довіряти інформації від неперевірених джерел. Про виплати допомоги та компенсацій можна дізнатися з офіційних сайтів держорганів. За потреби цю інформацію можна уточнити телефоном або під час особистого візиту.

Також громадян закликають:

  • ніколи не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
  • якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті - негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Раніше ми повідомляли про чергову схему шахраїв, які пропонували українцям фейкові виплати від міжнародних організацій.

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