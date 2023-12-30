Известная певица усомнилась в службе Козловского: "Выставлять селфи в форме и воевать - разные вещи"

Певица и телеведущая Анжелика Рудницкая усомнилась в том, что исполнитель Виталий Козловский служит в ВСУ, а также упрекнула его за выступления в Москве в 2018 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для OBOZ.UA.

Рудницкая о Козловском

Известно, что в 2018 году исполнитель участвовал в праздничном концерте в Москве в День Победы.

Кроме того, в 2017 году он уехал с цветами к экс-меру Славянска Нели Штепы, которую посадили под домашний арест за прославление оккупантов, чтобы выразить ей поддержку.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music_)

Звезда считает, что своими поступками в прошлом Виталий "плюнул в лицо другим защитникам" и "нивелировал подвиги воинов, которые пошли защищать Родину еще в 2014 году".

"Я никогда не слышала от него извинений - ни за выступления на Красной площади в Москве 9 мая, ни за цветы, которые он повез предательнице Неле Штепе, которая принимала захватчиков с распростертыми объятиями", - сказала Рудницкая.

"Еще и выложил в соцсети фото с ней с подписью: "Своих не бросаем". Это был плевок в лицо всем нашим защитникам, нивелирование подвигов воинов, которые стали на защиту страны с 2014 года", - добавила она.

Также Анжелика предположила, что Виталий не воюет, а просто "выставляет селфи в военной форме".

Анжелика Рудницкая (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)

"Почему я должна ему это прощать? В то время мой родной дядя и еще тысячи украинцев погибали под Луганском. Как можно это забыть? Я не знаю, воюет ли он (Виталий Козловский, - ред.) сейчас. Выставлять селфи в военной форме и воевать - это разные вещи", - прокомментировала службу знаменитости Рудницкая.

Однако она не исключает того факта, что певец переосмыслил свои поступки и готов брать ответственность за судьбу страны.

"Каждому человеку надо давать шанс измениться. И сейчас не время между собой ссориться, сейчас надо использовать любую возможность для объединения, держаться друг друга", - отметила Анжелика.

Анжелика Рудницкая (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)

Напомним, Виталия Козловского в июне мобилизовали. А уже в июле он закончил боевую подготовку, после чего попал в бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", где служил несколько месяцев.

В октябре мужчина объявил, что его перевели в другое подразделение.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music_)