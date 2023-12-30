Відома співачка засумнівалася у службі Козловського: "Виставляти селфі у формі і воювати - різні речі"

Співачка й телеведуча Анжеліка Рудницька засумнівалась у тому, що виконавець Віталій Козловський служить у ЗСУ, а також дорікнула йому за виступи у Москві у 2018 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на і нтерв’ю артистки для OBOZ.UA.

Рудницька про Козловського

Відомо, що у 2018 році виконавець брав участь у святковому концерті у Москві на День Перемоги.

Крім того, у 2017 році він поїхав з квітами до ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яку посадили під домашній арешт за прославляння окупантів, щоб висловити їй підтримку.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music_)

Зірка вважає, що своїми вчинками у минулому Віталій "плюнув в обличчя іншим захисникам" та "знівелював подвиги воїнів, які пішли захищати Батьківщину ще у 2014 році".

"Я ніколи не чула від нього вибачень - ні за виступи на Красній площі в Москві 9 травня, ні за квіти, які він повіз зрадниці Нелі Штепі, яка приймала загарбників із розкритими обіймами", - сказала Рудницька.

"Ще й виклав у соцмережі фото з нею із підписом: "Своих не бросаем". Це був плювок в обличчя усім нашим захисникам, нівелювання подвигів воїнів, які стали на захист країни з 2014 року", - додала вона.

Також Анжеліка припустила, що Віталій не воює, а просто "виставляє селфі у військовій формі".

Анжеліка Рудницька (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)

"Чому я повинна йому це пробачати? У той час мій рідний дядько і ще тисячі українців гинули під Луганськом. Як можна це забути? Я не знаю, чи він (Віталій Козловський, - ред.) зараз воює. Виставляти селфі у військовій формі і воювати - це різні речі", - прокоментувала службу знаменитості Рудницька.

Однак вона не видкидає того факту, що співак переосмислив свої вчинки і готовий брати відповідальність за долю країни.

"Кожній людині треба давати шанс змінитися. І зараз не час між собою сваритися, нині треба використовувати будь-яку можливість для об’єднання, триматися одне одного", - зауважила Анжеліка.

Анжеліка Рудницька (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)

Нагадаємо, Віталія Козловського у червні мобілізували. А вже у липні він завершив бойову підготовку, після чого потрапив у бригаду швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж", де служив кілька місяців.

В жовтні чоловік оголосив, що його перевели до іншого підрозділу.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music_)