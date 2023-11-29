"Радость для всех близких": Виталий Козловский рассекретил, где теперь служит

Известный украинский певец Виталий Козловский летом пошел служить в украинскую армию в составе Национальной гвардии. Однако недавно он заявил, что переходит в другую воинскую часть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на радиостанцию " Армия FM ".

Куда перевели артиста

По словам Козловского, учитывая военную тайну, он не может рассказывать много подробностей. Однако он отметил, что его служба сейчас проходит в Киеве.

"Это военная тайна на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, радость всем моим близким, что сейчас моя служба проходит не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части Киева", - поделился исполнитель.

Также он добавил, что решение о переходе в другую часть было не его желанием, а это была инициатива тех, к кому он сейчас перевелся.

В частности, возможно, артист сейчас служит именно в рядах ВСУ, а не в Национальной гвардии.

"Ты выставил пиксель. Нацгвардия, где ты служил - это оливковая форма. Пиксель - это Вооруженные силы Украины", - сказал журналист в разговоре с артистом.

Что известно о службе певца

В начале лета Виталия Козловского призвали в военную службу. Он вступил в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубіж" и уже в июле официально присягнул на верность военным.

Также он рассказывал о страшной ночи на фронте, когда его с собратьями позиции обстреляли российские оккупанты.

По словам артиста, россияне крыли их снарядами больше двух часов. Тогда ему казалось, что смерть близка, но, к счастью, все уцелели.

В октябре Виталий Козловский объявил, что переходит в другую воинскую часть.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)