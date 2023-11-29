"Радость для всех близких": Виталий Козловский рассекретил, где теперь служит
Известный украинский певец Виталий Козловский летом пошел служить в украинскую армию в составе Национальной гвардии. Однако недавно он заявил, что переходит в другую воинскую часть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на радиостанцию "Армия FM".
Куда перевели артиста
По словам Козловского, учитывая военную тайну, он не может рассказывать много подробностей. Однако он отметил, что его служба сейчас проходит в Киеве.
"Это военная тайна на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, радость всем моим близким, что сейчас моя служба проходит не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части Киева", - поделился исполнитель.
Также он добавил, что решение о переходе в другую часть было не его желанием, а это была инициатива тех, к кому он сейчас перевелся.
В частности, возможно, артист сейчас служит именно в рядах ВСУ, а не в Национальной гвардии.
"Ты выставил пиксель. Нацгвардия, где ты служил - это оливковая форма. Пиксель - это Вооруженные силы Украины", - сказал журналист в разговоре с артистом.
Что известно о службе певца
В начале лета Виталия Козловского призвали в военную службу. Он вступил в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубіж" и уже в июле официально присягнул на верность военным.
Также он рассказывал о страшной ночи на фронте, когда его с собратьями позиции обстреляли российские оккупанты.
По словам артиста, россияне крыли их снарядами больше двух часов. Тогда ему казалось, что смерть близка, но, к счастью, все уцелели.
В октябре Виталий Козловский объявил, что переходит в другую воинскую часть.
Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
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