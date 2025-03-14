Жена Козловского показала трогательные фото с празднования дня рождения сынишки Оскара
Супруга популярного украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко продемонстрировала в сети стильные фото с празднования первого дня рождения сына Оскара.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Как известно, 25 февраля малышу исполнился годик. В связи с этим молодые родители собрали самых близких людей на праздничном мероприятии, организованном в одном из ресторанов Киева.
Виталий Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
"Такое уютное и теплое празднование в кругу близких людей", - подписала серию фото избранница певца.
Юлия Бакуменко с сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Молодая мама предстала в костюме молочного оттенка с короткой юбкой и в элегантных туфлях-лодочках. А Козловский и его сын выбрали фемили луки в голубых тонах, что выглядело очень мило.
Виталий Козловский с сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Маленький Оскар блистал на вечеринки в костюме с жилеткой, белой рубашкой и бабочкой. Дополнить образ своего сына родители решили стильными кроссовками, а также короной на голове.
Оскар (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Мероприятие не обошлось без шикарной фотозоны в бежево-голубых тонах, которую сделали из воздушных шариков, а также двухярусным тортом с милым мишкой и воздушными шариками.
Торт именинника (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Отметим, что во время праздника малышу предложили выбрать один из предметов, который будет символизировать его будущий род деятельности.
Традиции на празднике (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
"Давняя традиция на годик ребенка - разложить перед ним предметы, которые символизируют разные сферы деятельности. Что ребенок выберет, то и будет призванием по жизни", - отметила в Stories Юлия Бакуменко.
Сын Козловского (скриншот)
Среди предметов, которые символизировали музыку, бизнес, медицину, спорт, науку, маленький Оскар естественно выбрал гитару.
Сын Виталия Козловского (скриншот)
"Два артиста в семье, скучно жить - это не про нас", - отметила с юмором супруга певца.
День рождения сына Козловского (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Также на праздновании было много звезд шоу-бизнеса, среди них блогерша "Шаманка" Алина Шаманская с сыном и Анатолий Анатолич, чья супруга Юла, к слову, является крестной мамой Оскара.
Алина Шаманская с Виталием Козловским и его женой (фото: instagram.com/shamankaa)
Телеведущий Анатолий Анатолич пришел на мероприятие с дочками. А крестная Оскара, к сожалению, пропустила день рождения из-за гриппа.
Анатолий Анатолич с дочками (фото: instagram.com/yulattt)
Напомним, Юлия Бакуменко с 2012 года является пиарщицей Козловского. Пара долгое время скрывала свои отношения.
В марте 2024 года 39-летний Козловский откровенно рассказал, что он женился в конце 2023 года.
В апреле 2024 года он признался, что у него родился сын. Мальчика назвали Оскар.
В сентябре родители впервые показали малыша в красивом клипе на песню "Сину".
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