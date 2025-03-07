Будто сестры! 12-летняя дочь Ольги Атанасовой дебютировала на сцене вместе с мамой-актрисой (фото)

Звезда сериала "Розтин покаже", актриса Ольга Атанасова работает в спектакле вместе со своей 12-летней дочерью Адель. Также в спектакле работают еще одни очень известные мама и дочь - Ада Роговцева и Екатерина Степанкова.

Как выглядит дочь актрисы и что о ее дебюте говорит звездная мама, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Так, дочь Атанасовой сделала свои первые шаги в театральной карьере. Адель вместе со своей известной мамой играет в спектакле "Будьте як вдома" режиссера Екатерины Степанковой.

Атанасова и ее дочь (фото предоставлено актрисой)

Когда Ольга и Адель приходят на репетиции, их называют "сестры Атанасовы", потому что трудно представить, что у Ольги такая взрослая красавица-дочь. Об этом рассказала сама актриса. И действительно, девушки - будто сестры!

Дочь Атанасовой (фото предоставлено актрисой)

"Моя Адель - моя гордость, мой коуч и талисман на спектаклях. Если она за кулисами - спектакль пройдет идеально! А недавно дочь стала моей коллегой", - делится актриса.

Это первая театральная работа Адель Атанасовой, раньше девочка хотела быть дизайнером. Но повзрослела и пошла дорогой своей мамы.

Кроме Атанасовых, в спектакле заняты также очень известные родственницы из актерской семьи: режиссер спектакля Екатерина Степанкова и ее мама - суперзвезда украинской сцены и кино Ада Николаевна Роговцева, играющая в спектакле главную роль. Вместе с ними работает сын режиссера и внук главной актрисы - Матвей Скляренко.

Кстати, комедия "Будьте як вдома" по пьесе Жана-Мари Шевре посвящена Паше Ли. Когда-то он играл в этой постановке. Но в начале полномасштабного вторжения в 2022 году Паша встал на защиту страны и погиб.

Спектакль рассказывает о пожилой женщине Маривон, которая неожиданно нашла в лице эмигранта родственную душу, человека, который заменил ей сына.

Напомним, актрису Ольгу Атанасову можно будет увидеть в премьерном 4-м сезоне детектива "Розтин покаже", премьера которого стартует с 10 марта на канале ICTV2.

Актеры сериала "Розтин покаже" (фото предоставлено Атанасовой)

В проекте актриса сыграла хозяйку кафе-вагона Дашу, в которую был влюблен ведущий опер участка Олег Гончар (Артемий Егоров). Как дальше сложатся их отношения и что произойдет с персонажами - узнаем уже из новых эпизодов.

Атанасова на съемках сериала "Розтин покаже" (фото предоставлено актрисой)

Смотрите премьеру 4 сезона детектива "Розтин покаже" на канале ICTV2 с 10 марта в 20:00.

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