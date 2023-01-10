За отказ - в подвал: в Мариуполе детей заставили развлекать оккупантов (фото)

Во временно оккупированном Мариуполе россияне еще раз доказали, что их цинизму нет предела. Они заставили и так напуганных детей себя развлекать. За отказ их родителям серьезно угрожали.

Как оккупанты угрожали родителям

Российские оккупанты заставили мариупольских детей благодарить их непонятно за что. Это, несмотря на то, что россияне забрали у них детство и убили их родных.

В частности, родителей предупредили, если они будут против того, чтобы дети выступали или будут это снимать, их закроют в подвале.

"Благодарить и развлекать спектаклями. Родителей предупредили - кто будет против, или кто будет снимать, то подвалы в Мариуполе ждут недовольных. Если до того еще существовало второе дно дна, то сегодня его пробили окончательно", - говорится в сообщении.

В Мариуполе оккупанты заставили детей их развлекать (t.me/andriyshTime)

Он также вспомнил дискуссии о том, есть ли руководители секций коллаборантами. По словам Андрющенко, такие люди вроде бы не сотрудничают с врагом, однако фото с детьми, развлекающими россиян, говорят о другом.

"Мое мнение достаточно радикальное. А кто имеет другое - посмотрите и фото и ответьте себе еще раз. Есть ли организаторы всего этого ада на земле коллаборантами или нет. Заодно посмотрит в каких условиях они содержится, и вспомните сегодняшние фото из домов обычных мариупольцев" , - добавил он.

В Мариуполе оккупанты заставили детей их развлекать (t.me/andriyshTime)