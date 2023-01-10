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За відмову - у підвал: у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів (фото)

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Маріуполь, Вівторок 10 січня 2023 14:26
За відмову - у підвал: у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів (фото) Дітейу у Маріуполі змусили розважати окупантів (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вкотре довели, що їхньому цинізму немає меж. Вони змусили й так наляканих дітей себе розважати. За відмову їхнім батькам серйозно аогрожували.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Як окупанти погрожували батькам

Російські окупанти змусили маріупольських дітей дякувати їм незрозуміло за що. Це попри те, що росіяни забрали в них дитинство та вбили їхніх рідних.

Зокрема, батьків попередили, якщо вони будуть проти того, щоб діти виступали, або будуть це знімати, їх зачинять у підвалі.

"Дякувати та розважати виставами. Батьків попередили - хто буде проти, або хто буде знімати, то підвали в Маріуполі чекають на незадоволених. Якщо до того ще існувало друге дно дна, то сьогодні його пробили остаточно", - йдеться у повідомленні.

За відмову - у підвал: у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів (фото)У Маріуполі окупанти змусили дітей їх розважати (t.me/andriyshTime)

Він також пригадав дискусії про те, чи є керівники секцій колаборантами. За словами Андрющенко, такі люди ніби не співпрацюють з ворогом, проте фото з дітьми, які розважають росіян, кажуть про інше.

"Моя думка достатньо радикальна. А хто має інакшу - подивиться та фото та надайте собі відповідь ще раз. Чи є організатори всього цього пекла на землі колаборантами або ні. Заодно подивиться в яких умовах вони утримується, та згадайте сьогоднішні фото з домівок звичайних маріупольців", - додав він.

За відмову - у підвал: у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів (фото)За відмову - у підвал: у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів (фото)За відмову - у підвал: у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів (фото)За відмову - у підвал: у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів (фото)У Маріуполі окупанти змісили дітей їх розважати (t.me/andriyshTime)

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".

Також ми писали, що в окупованому Маріуполі на місцевій площі заспівали гімн України.

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