За відмову - у підвал: у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вкотре довели, що їхньому цинізму немає меж. Вони змусили й так наляканих дітей себе розважати. За відмову їхнім батькам серйозно аогрожували.

Як окупанти погрожували батькам

Російські окупанти змусили маріупольських дітей дякувати їм незрозуміло за що. Це попри те, що росіяни забрали в них дитинство та вбили їхніх рідних.

Зокрема, батьків попередили, якщо вони будуть проти того, щоб діти виступали, або будуть це знімати, їх зачинять у підвалі.

"Дякувати та розважати виставами. Батьків попередили - хто буде проти, або хто буде знімати, то підвали в Маріуполі чекають на незадоволених. Якщо до того ще існувало друге дно дна, то сьогодні його пробили остаточно", - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі окупанти змусили дітей їх розважати (t.me/andriyshTime)

Він також пригадав дискусії про те, чи є керівники секцій колаборантами. За словами Андрющенко, такі люди ніби не співпрацюють з ворогом, проте фото з дітьми, які розважають росіян, кажуть про інше.

"Моя думка достатньо радикальна. А хто має інакшу - подивиться та фото та надайте собі відповідь ще раз. Чи є організатори всього цього пекла на землі колаборантами або ні. Заодно подивиться в яких умовах вони утримується, та згадайте сьогоднішні фото з домівок звичайних маріупольців", - додав він.

У Маріуполі окупанти змісили дітей їх розважати (t.me/andriyshTime)