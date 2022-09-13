У Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація": фото підручників

У школах Маріуполя розпочалось навчання. Вчителі на уроках розповідають першокласникам, що вони - "частина Росії", і що українці - "вигадана нацистами нація".

Про це у своєму Telegram -каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, найперше першокласникам сказали вивчити гімн Росії.

"Промивання мізків дітям стартувало. Першокласникам вчителі розповідають, що вони частина Росії", - розповів він.

Також Андрющенко звернув увагу на російські підручники, видані дітям, де сказано, що "українців в Росії не існує".

До того ж у підручниках дітям розповідають, як виглядає російський герб та прапор.

"Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці - вигадана нацистами нація. Тому коли мова йде про 15 років ув'язнення за зраду вчителям, - це цілком адекватне покарання за скалічені дитячі душі", - наголосив радник мера.

У Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нацистами нація" (t.me/andriyshTime)