В окупованому Маріуполі на місцевій площі заспівали гімн України (відео)

Фото: В окупованому Маріуполі на місцевій площі заспівали гімн України (Getty Images)

В окупованому російськими військами Маріуполі місцеві мешканці заспівали гімн України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Відчуй силу нескореного Маріуполя. Зараз жителі окупованого Маріуполя прямо у центрі міста співають Гімн України", - йдеться у повідомленні. За інформацією від радника міського голови Петра Андрющенка, це трапилось на площі Свободи. Хлопці та дівчати співали гімн на очах у російських окупантів.