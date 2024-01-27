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Отголоски "совка" или дополнительные баллы: помогает ли золотая медаль при поступлении

Украина, Суббота 27 января 2024 12:15
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Отголоски "совка" или дополнительные баллы: помогает ли золотая медаль при поступлении Что дает золотая медаль при поступлении (фото: gk-press.if.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Выпускников школ за особые академические достижения награждают золотыми и серебряными медалями. Ранее такое отличие было очень важно для дальнейшего поступления в университет. Однако помогает ли медаль сейчас?

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост образовательного омбудсмена Сергея Горбачева в Facebook.

Дает ли золотая медаль преимущества при поступлении

Кроме золотой медали, успешно учившиеся выпускники 9 и 11 классов получают свидетельство о получении полного или соответственно базового общего среднего образования с отличием.

Однако получение медали не дает преимуществ при поступлении в заведение высшего образования, но предоставляет его при поступлении в заведение профессионального образования.

Требования к получению

Золотой медалью награждают выпускников, которые за период обучения в 10-12 классах добились высоких успехов в учебе и по результатам оценивания и ГИА имеют по предметам 10-12 баллов.

С этими же условиями медалью награждают учеников, получающих образование в учреждениях профессионально-технического и высшего образования I-II уровней аккредитации.

Серебряной медалью награждают выпускников, чьи баллы составляют не ниже 9 не более чем по двум предметам учебного плана.

Решение о награждении претендентов медалью принимается на совместном заседании педагогического совета и оформляется приказом руководителя заведения.

Есть также особые условия для награждения учеников, которые:

  • зачислены по состоянию здоровья в специальную медицинскую группу
  • находятся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
  • освобождены от государственной итоговой аттестации в соответствии с законодательством
  • находились на обучении по индивидуальной форме, в частности, которые по согласованному с местным органом управления образованием индивидуальному учебному плану ускоренно овладели программным материалом за курс полного общего среднего образования
  • учатся по экстернатной форме обучения
  • временно учились за границей и вернулись в Украину в старшую школу и овладели программным материалом на высоком уровне

Награждение учеников с временно оккупированных территорий

Ученики, которые не могут подтвердить результаты достижений в 10 классе по независимым от них обстоятельствам, награждаются золотой и серебряной медалями по результатам учебных достижений в 11 классе.

К таким обстоятельствам относится обучение в учреждениях на временно оккупированной территории Украины, в отдельных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме полномочия и т. д.

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