Стало известно, когда пройдет НМТ 2024 и какие предметы будут обязательны

Стало известно, когда в Украине абитуриенты будут сдавать НМТ 2024, а также какие предметы станут обязательными на экзаменах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на официальной странице МОН в Facebook .

Точные даты проведения НМТ

МОН утвердило, что в этом году национальный мультипредметный тест будет проведен с 14 мая по 19 июля. Это термин основной и дополнительной сессий экзаменов.

Абитуриент сдаст все экзамены в течение одного дня. Первые 120 минут выделяют на два предмета. После этого для поступающих сделают 20-минутный перерыв и они продолжат работу в течение новых 120 минут над еще двумя предметами.

Обязательные предметы НМТ 2024

В список обязательных входят:

украинский язык

история Украины

математика

Среди предметов по выбору можно выбрать: