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Стало известно, когда пройдет НМТ 2024 и какие предметы будут обязательны

Украина, Пятница 26 января 2024 09:40
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Стало известно, когда пройдет НМТ 2024 и какие предметы будут обязательны Когда будет НМТ 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Стало известно, когда в Украине абитуриенты будут сдавать НМТ 2024, а также какие предметы станут обязательными на экзаменах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на официальной странице МОН в Facebook.

Точные даты проведения НМТ

МОН утвердило, что в этом году национальный мультипредметный тест будет проведен с 14 мая по 19 июля. Это термин основной и дополнительной сессий экзаменов.

Абитуриент сдаст все экзамены в течение одного дня. Первые 120 минут выделяют на два предмета. После этого для поступающих сделают 20-минутный перерыв и они продолжат работу в течение новых 120 минут над еще двумя предметами.

Стало известно, когда пройдет НМТ 2024 и какие предметы будут обязательны

Обязательные предметы НМТ 2024

В список обязательных входят:

  • украинский язык
  • история Украины
  • математика

Среди предметов по выбору можно выбрать:

  • украинскую литературу
  • английский язык
  • французский язык
  • испанский язык
  • немецкий язык
  • биологию
  • географию
  • химию
  • физику

Стало известно, когда пройдет НМТ 2024 и какие предметы будут обязательны

Ранее мы рассказывали, как проходит поступление 2024 в колледжи, техникумы и училища.

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